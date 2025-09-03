ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η Μαγιόρκα τιμώρησε τον αρχηγό της γιατί σχολίασε τις επιλογές του προπονητή της

Βαριά τιμωρία στον αρχηγό της ομάδας επέβαλε η Μαγιόρκα για την κριτική που άσκησε στον προπονητή της για τις επιλογές του.

Αποκλεισμό από τα επόμενα παιχνίδια, στέρηση μισθού αλλά και αφαίρεση του περιβραχιόνιου του αρχηγού επέβαλε η διοίκηση της Μαγιόρκα στον Ντάνι Ροντρίγκεθ.

Ο λόγος; Ο αρχηγός της Μαγιόρκα άσκησε έντονη κριτική στον προπονητή της ομάδας για τις επιλογές του στο παιχνίδι με την Ρεάλ. Ένα ματς στο οποίο και ο Ροντρίγκεθ δεν ήταν στις επιλογές του προπονητή του καθώς δεν τον χρησιμοποίησε καθόλου.

Αφορμή για την ανάρτησή του στα social media στάθηκε και η χρησιμοποίηση του νεαρού Βαρχίλι, ο οποίος μόλις είχε αποκτηθεί από τη Μπαρτσελόνα την στιγμή που το σκορ ήταν 2-1 και η Μαγιόρκα πίεζε για την ισοφάριση.

«Εύχομαι στον Γιαν κάθε επιτυχία εδώ και όλοι μπορούμε να τον βοηθήσουμε, αλλά μια τέτοια απόφαση στέλνει ένα άσχημο μήνυμα στα αποδυτήρια ότι η σκληρή δουλειά, τα αποτελέσματα και η αφοσίωση δεν έχουν καμία σημασία.

Πονάει όταν βλέπεις έναν παίκτη που μόλις έφτασε, που έχει κάνει μόνο μία προπόνηση, να έχει την ευκαιρία να παίξει, μπροστά από συμπαίκτες που είναι εδώ χρόνια, που υπερασπίζονται αυτή τη φανέλα με τον ιδρώτα του προσώπου τους και που βάζουν τον σύλλογο πάνω από όλα», έγραψε ο Ροντρίγκεθ

ΔΙΕΘΝΗ

