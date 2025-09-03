Premier League και όλοι οι υπόλοιποι: Οι Άγγλοι διέλυσαν τα κοντέρ σε μεταγραφές

Κάθε χρόνο και πιο πολλά! Κάθε καλοκαίρι η ίδια ιστορία. Η Premier League γιγαντώνεται! Οι Βρετανοί, μικροί – μεγάλοι, επενδύουν τεράστια ποσά για μεταγραφές. Παίκτες κυριολεκτικά ό,τι καλύτερο υπάρχει σε όλο τον πλανήτη. Πληρώνουν αδρά και φέρνουν στο Νησί την αφρόκρεμα του αθλήματος κάνοντας το πρωτάθλημά του ακόμη πιο ανταγωνιστικό. Αυτό το καλοκαίρι όμως… το τερμάτισαν!

Το κλείσιμο της μεταγραφικής περιόδου στα κορυφαία πρωταθλήματα χάρισε όπως αναμενόταν την πρωτιά στους Βρετανούς. Η Premier League δαπάνησε για μεταγραφικές προσθήκες το ασύλληπτο νούμερο των 3,56 δισεκατομμυρίων ευρώ. Περισσότερα αθροιστικά από τα υπόλοιπα τέσσερα κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης. Μαζί, La Liga, Bundesliga, Serie A και Ligue 1 δεν έφθασαν τα χρήματα που δαπανήθηκαν από τους Άγγλους. Μεταγραφές όπως αυτή στο φινάλε του Αλεξάντερ Ίσακ της Λίβερπουλ ή αυτή του Μάρτιν Θουμπιμέντι στην Άρσεναλ ή αυτή του Φλόριαν Βιρτς στη Λίβερπουλ και πολλές ακόμη μεγάλου μεγέθους!

-Και- γι’ αυτό είναι το κορυφαίο πρωτάθλημα του πλανήτη!

🚨 The Premier League spent more money this summer than Serie A, Bundesliga, La Liga and Ligue 1 combined. 🤑🤯



The Super League is already here. 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/JW0U31bdzV — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) September 2, 2025

