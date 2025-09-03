ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Οι δύο βασικοί υποψήφιοι της Λεβερκούζεν για αντί – Τεν Χαγκ

Τα δύο πρώτα ονόματα στη λίστα της Μπάγερ Λεβερκούζεν για τον διάδοχο του Έρικ Τεν Χαγκ.

Σε αναζήτηση νέου τεχνικού βρίσκεται η διοίκηση της Μπάγερ Λεβερκούζεν! Οι «Ασπιρίνες» προχώρησαν στην απομάκρυνση του Έρικ Τεν Χαγκ από τον πάγκο της ομάδας. Εμμέσως πλην σαφώς προσάπτουν στον Ολλανδό προπονητή το κακό ξεκίνημα στη νέα αγωνιστική περίοδο. Η ομάδα από το Λεβερκούζεν αγνοεί την νίκη μετά από δύο αγωνιστικές στη Bundesliga. Από την αρχή δηλαδή καλείται να κυνηγήσει την ασταμάτητη Μπάγερν Μονάχου στην μάχη του τίτλου του πρωταθλητή Γερμανίας.

Τσάβι και Τέρζιτς στη λίστα της Λεβερκούζεν

Το ρεπορτάζ θέλει τη διοίκηση του γερμανικού συλλόγου να έχει δημιουργήσει μια λίστα με πιθανούς υποψήφιους για τη θέση που άφησε ορφανή ο Τεν Χαγκ. Σύμφωνα με το έγκυρο SkySports, οι βασικοί υποψήφιοι είναι δύο. Τσάβι και Έντιν Τέρζιτς. Αμφότεροι βρίσκονται εδώ και καιρό ως ελεύθεροι στην αγορά και αναζητούν νέα πρόκληση στην καριέρα τους. Ο πρώτος έχει να προπονήσει από το 2024 όταν αποχώρησε από την Μπαρτσελόνα για να έρθει στη θέση του ο Χάνσι Φλικ. Ο δεύτερος κατέγραψε την πορεία του στην Μπορούσια Ντόρτμουντ και έκτοτε βρίσκεται εκτός πάγκων. Οι «Ασπιρίνες» εξετάζουν σοβαρά τις δύο περιπτώσεις. θέλουν να βρουν άμεσα τον νέο τους προπονητή. Ιδανικά αυτές τις μέρες που υπάρχει διακοπή στην αγωνιστική δράση λόγω εθνικών ομάδων.

Ξέσπασε ο Τεν Χαγκ και τα… έχωσε στους Γερμανούς

Όσον αφορά τον ίδιο τον Έρικ Τεν Χαγκ, ο Ολλανδός αδυνατεί να κρύψει την απογοήτευσή του για την απόλυσή του: «Η απόφαση της διοίκησης ήρθε ως πλήρης έκπληξη. Να αποχωρεί ένας προπονητής μετά από δύο παιχνίδια πρωταθλήματος είναι πρωτοφανές. Αυτό το καλοκαίρι έφυγαν αρκετοί βασικοί παίκτες και η δημιουργία νέας ομάδας απαιτεί χρόνο και εμπιστοσύνη. Δυστυχώς, ποτέ δεν υπήρξε αμοιβαία εμπιστοσύνη». Και συνέχισε: «Το να δημιουργήσεις μια νέα, δεμένη ομάδα είναι μια προσεκτική διαδικασία που απαιτεί χρόνο και εμπιστοσύνη… Ξεκίνησα τη δουλειά με πεποίθηση και ενέργεια, αλλά δυστυχώς η διοίκηση δεν ήταν πρόθυμη να μου προσφέρει αυτά τα εφόδια».

sportsking.gr 

Διαβαστε ακομη