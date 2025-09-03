ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

«Παράνοια» με τη μεταγραφή Γκέχι στη Λίβερπουλ!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

«Παράνοια» με τη μεταγραφή Γκέχι στη Λίβερπουλ!

O πρόεδρος της Πάλας δεν του απαντούσε, επειδή ήταν… γυμναστήριο

«Τρελά» πράγματα κάνουν την εμφάνισή τους, αναφορικά με τον τρόπο που «χάλασε» η μεταγραφή του Μαρκ Γκέχι από την Κρίσταλ Πάλας στη Λίβερπουλ! Γίνεται λόγος για μάθημα… γυμναστικής του ισχυρού άνδρα της ομάδας, Στιβ Πάρις, το οποίο είχε ως συνέπεια να καθυστερήσει να απαντήσει στον αρχηγό του, για το τι μέλλει γενέσθαι. Και εν συνεχεία, ο Όλιβερ Γκλάσνερ «απείλησε» με παραίτηση!

Απίστευτες αποκαλύψεις έρχονται στο «φως», για τη μεταγραφή του Μαρκ Γκέχι στη Λίβερπουλ, η οποία εν τέλει δεν έλαβε χώρα και ο ποδοσφαιριστής έμεινε στην Κρίσταλ Πάλας. Ας τα δούμε αναλυτικά…

Μεταξύ 1:30 μ.μ. και 3:00 μ.μ., είχε ήδη επιτευχθεί συμφωνία ανάμεσα στις δύο ομάδες και η Κρίσταλ Πάλας είχε δώσει την άδεια στον ποδοσφαιριστή να περάσει από ιατρικές εξετάσεις. Ο Άγγλος διεθνής πίστευε ότι ετοιμαζόταν να φορέσει τη φανέλα των πρωταθλητών της Premier League, την ώρα που εκείνοι ετοιμάζονταν να ανακοινώσουν και τη «βόμβα» με τον Αλεξάντερ Ίσακ, έναντι 125 εκατομμυρίων λιρών. Ο Γκέχι, λοιπόν, ολοκλήρωσε εξετάσεις που διήρκεσαν πάνω από μία ώρα.

Κι όμως, το απίστευτο σημειώθηκε αργότερα. Ο πρόεδρος της Πάλας, Στιβ Πάρις, δεν κάθισε να συζητήσει με τον Γκέχι και τους συμβούλους του πριν τις 6:00 μ.μ., αφού προηγουμένως είχε… μάθημα γυμναστικής σε στούντιο του Σόχο!

Η καθυστέρηση αυτή αποδείχθηκε μοιραία. Οι διαπραγματεύσεις «πάγωσαν» και τελικά η μεταγραφή κατέρρευσε. Ο προπονητής της Πάλας, Όλιβερ Γκλάσνερ, μάλιστα απείλησε πως θα παραιτηθεί σε περίπτωση που ο διεθνής στόπερ αποχωρούσε, με αποτέλεσμα ο Γκέχι να παραμείνει στο «Σέλχαρστ Παρκ».

Ωστόσο, η δυσαρέσκεια του ποδοσφαιριστή είναι έντονη. Ο Άγγλος διεθνής νιώθει προδομένος από τη διοίκηση και εξετάζει πλέον το ενδεχόμενο να παραιτηθεί από τα καθήκοντά του ως αρχηγός της ομάδας, καθώς θεωρεί ότι χάθηκε μια τεράστια ευκαιρία για το μέλλον του.

england365.gr 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Η ευρωπαϊκή λίστα για τη League Phase του Conference League

ΑΕΚ

|

Category image

Με αυτούς πάει Ευρώπη η Ομόνοια!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Η μεταγραφή του Μπελότι στην Τουρκία ναυάγησε λόγω της… συζύγου του

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η αντίδραση Ρόκα και η διαχείριση Ιδιάκεθ

ΑΕΚ

|

Category image

Απουσία Ουζουνίδη από την προπόνηση του Άρη

Ελλάδα

|

Category image

Κανένας λόγος… πανικού

ΑΕΛ

|

Category image

Η μεταγραφή του Γουϊσά στη Νιουκάστλ ολοκληρώθηκε... 30 δευτερόλεπτα πριν το τέλος της προθεσμίας!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Βάζει περισσότερη ποιότητα

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Σπανούλης: «Το παιχνίδι με την Ισπανία είναι πολύ σημαντικό, αλλά όχι τελικός - Ξέρουμε τι πρέπει να βελτιώσουμε»

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Είπε «αντίο» σε ακόμη έναν πρωταθλητή

ΑΡΗΣ

|

Category image

Λίβερπουλ: Εκτός λίστας Ch. League ο Κιέζα - Μέσα ο Ίσακ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

FIFA: Η παγκόσμια αγορά μεταγραφών «σπάει» κάθε ρεκόρ στο μεσοδιάστημα του 2025

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ενίσχυση με τον ταλαντούχο μέσο Όντεφαλκ για την Πάφος FC

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Η ευρωπαϊκή λίστα της Πάφος FC: Αυτοί δηλώθηκαν από τον Καρσέδο!

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Οι ομάδες με τα ακριβότερα ρόστερ στη φετινή σεζόν, σύμφωνα με το «Transfermarkt»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη