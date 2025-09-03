«Παράνοια» με τη μεταγραφή Γκέχι στη Λίβερπουλ!

«Τρελά» πράγματα κάνουν την εμφάνισή τους, αναφορικά με τον τρόπο που «χάλασε» η μεταγραφή του Μαρκ Γκέχι από την Κρίσταλ Πάλας στη Λίβερπουλ! Γίνεται λόγος για μάθημα… γυμναστικής του ισχυρού άνδρα της ομάδας, Στιβ Πάρις, το οποίο είχε ως συνέπεια να καθυστερήσει να απαντήσει στον αρχηγό του, για το τι μέλλει γενέσθαι. Και εν συνεχεία, ο Όλιβερ Γκλάσνερ «απείλησε» με παραίτηση!

Απίστευτες αποκαλύψεις έρχονται στο «φως», για τη μεταγραφή του Μαρκ Γκέχι στη Λίβερπουλ, η οποία εν τέλει δεν έλαβε χώρα και ο ποδοσφαιριστής έμεινε στην Κρίσταλ Πάλας. Ας τα δούμε αναλυτικά…

Μεταξύ 1:30 μ.μ. και 3:00 μ.μ., είχε ήδη επιτευχθεί συμφωνία ανάμεσα στις δύο ομάδες και η Κρίσταλ Πάλας είχε δώσει την άδεια στον ποδοσφαιριστή να περάσει από ιατρικές εξετάσεις. Ο Άγγλος διεθνής πίστευε ότι ετοιμαζόταν να φορέσει τη φανέλα των πρωταθλητών της Premier League, την ώρα που εκείνοι ετοιμάζονταν να ανακοινώσουν και τη «βόμβα» με τον Αλεξάντερ Ίσακ, έναντι 125 εκατομμυρίων λιρών. Ο Γκέχι, λοιπόν, ολοκλήρωσε εξετάσεις που διήρκεσαν πάνω από μία ώρα.

Κι όμως, το απίστευτο σημειώθηκε αργότερα. Ο πρόεδρος της Πάλας, Στιβ Πάρις, δεν κάθισε να συζητήσει με τον Γκέχι και τους συμβούλους του πριν τις 6:00 μ.μ., αφού προηγουμένως είχε… μάθημα γυμναστικής σε στούντιο του Σόχο!

Η καθυστέρηση αυτή αποδείχθηκε μοιραία. Οι διαπραγματεύσεις «πάγωσαν» και τελικά η μεταγραφή κατέρρευσε. Ο προπονητής της Πάλας, Όλιβερ Γκλάσνερ, μάλιστα απείλησε πως θα παραιτηθεί σε περίπτωση που ο διεθνής στόπερ αποχωρούσε, με αποτέλεσμα ο Γκέχι να παραμείνει στο «Σέλχαρστ Παρκ».

Ωστόσο, η δυσαρέσκεια του ποδοσφαιριστή είναι έντονη. Ο Άγγλος διεθνής νιώθει προδομένος από τη διοίκηση και εξετάζει πλέον το ενδεχόμενο να παραιτηθεί από τα καθήκοντά του ως αρχηγός της ομάδας, καθώς θεωρεί ότι χάθηκε μια τεράστια ευκαιρία για το μέλλον του.

england365.gr