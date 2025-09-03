Το συγκλονιστικό βίντεο της Πορτογαλίας για τον Ντιόγκο Ζότα

Δυο ακριβώς μήνες πέρασαν από εκείνη τη μαύρη ημέρα που ο Ντιόγκο Ζότα και ο αδερφός του Αντρέ Σίλβα έχασαν τη ζωή τους σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα.

Το βράδυ της Τρίτης (02/09) στη Λισαβόνα τιμήθηκε για ακόμη μια φορά η μνήμη του Ζότα, σε μια εκδήλωση όπου παρευρέθηκε και ο πρωθυπουργός της χώρας, ο οποίος μίλησε με συγκινητικά λόγια για τον άτυχο ποδοσφαιριστή.

Στον επίσημο λογαριασμό της Πορτογαλίας ανέβηκε ένα συγκλονιστικό βίντεο επίσης, με τον Ρούμπεν Νέβες να κάθεται σε έναν βράχο κοντά στη θάλασσα και να διαβάζει ένα γράμμα, μιλώντας για όλες τις στιγμές που πέρασε με τον κολλητό του, καταλήγοντας «τίποτα δεν μπορεί να μας χωρίσει».

Δείτε το παρακάτω:

𝗡𝗮𝗱𝗮 𝗡𝗼𝘀 𝗣𝗼𝗱𝗲 𝗦𝗲𝗽𝗮𝗿𝗮𝗿. Por ti, Diogo Jota 🤍 pic.twitter.com/Qy56zijvNP — Portugal (@selecaoportugal) September 2, 2025

