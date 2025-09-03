ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

ΒΙΝΤΕΟ: Ο Ίσακ φόρεσε την κόκκινη φανέλα και τρελάθηκε!

ΒΙΝΤΕΟ: Ο Ίσακ φόρεσε την κόκκινη φανέλα και τρελάθηκε!

Ο Αλεξάντερ Ίσακ περιμένει πώς και πώς να φορέσει τη φανέλα της Λίβερπουλ σε αγώνα και αυτό το καταλαβαίνει εύκολα κανείς!

Ήταν η μεταγραφή του καλοκαιριού. Ήταν η στιγμής της καριέρας του. Της ζωής του. Ο Αλεξάντερ Ίσακ εδώ και καιρό έδειξε ότι θέλει να αποχωρήσει από τη Νιούκαστλ. Από ένα σημείο και έπειτα ήταν ξεκάθαρο που ήθελε να πάει. Σε ποια ομάδα ήθελε να ανήκει και να φοράει τη φανέλα της.

Η Λίβερπουλ τον έκανε δικό της. Επιπλέον, έπρεπε να δώσει τα… πάντα όλα για χάρη του. Μιας και η μεταγραφή του κόστισε 152 εκατομμύρια ευρώ και είναι η πιο ακριβή που έγινε ποτέ από ομάδα της Premier League. Και όχι μόνο αυτό. Είναι η τρίτη πιο ακριβή στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Ο Σουηδός ξέρει ότι έχει μεγάλος βάρος στην πλάτη του. Μεγάλες απαιτήσεις! Ωστόσο, ξέρει την αξία του. Γνωρίζει πολύ καλά τις δυνατότητές του, όπως και τα όνειρά του.

Έτσι, λοιπόν, είναι έτοιμος για το επόμενο βήμα του. Αυτό θα γίνει με την κόκκινη φανέλα. Η Λίβερπουλ στην τελευταία ημέρα των μεταγραφών έκανε γνωστό ότι έχει και τυπικά την υπογραφή του. Την καρδιά του έτσι κι αλλιώς την είχε εδώ και καιρό. Ο Αλεξάντερ Ίσακ από μικρός είχε σαν όνειρο να γίνει παίκτης της. Εν τέλει τα κατάφερε με τον καλύτερο και πιο ιστορικό τρόπο.

Ο Σουηδός φορ όταν φόρεσε για πρώτη φορά τη θρυλική φανέλα της νέας του ομάδας έπαθε… σοκ. Έμεινε «παγωτό». Δεν το είπε μόνο εκείνος. Επίσης, μπορεί να το καταλάβει εύκολα κάποιος με το που δει την αντίδραση στο πρόσωπό του. Αν μη τι άλλο αξίζει περισσότερο από λόγια και δηλώσεις! Ο Αλεξάντερ Ίσακ είναι ξεκάθαρος. Είναι μέλος και παίκτης της Λίβερπουλ, γιατί θέλει να γράψει ιστορία μαζί της. Γιατί ξέρει ότι μπορεί να φτάσει ακόμη πιο ψηλά και ακόμα πιο μακριά μαζί της. Μένει να το αποδείξει και στον αγωνιστικό χώρο. Εκεί που δίνονται όλες οι απαντήσεις.

sportsking.gr 

 

 

 

