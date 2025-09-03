Η Άστον Βίλα κρατάει τον Εμιλιάνο Μαρτίνες

Ο Εμιλιάνο Μαρτίνες βρέθηκε κοντά στην πόρτα της εξόδου από την Άστον Βίλα, αφού μέσα στο καλοκαίρι υπήρξε ενδιαφέρον για την απόκτησή του από την Σαουδική Αραβία και τουρκικές ομάδες.

Για τον Αργεντινό πορτιέρε, έδειξε ενδιαφέρον και η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, όμως οι «κόκκινοι διάβολοι» δεν κατέθεσαν ποτέ πρόταση αφού προτίμησαν να πάρουν τον Σένε Λάμενς.

Από την πλευρά του ο Μαρτίνες δεν ήθελε να μετακομίσει στην Τουρκία, με την διοίκηση της Άστον Βίλα σε συνεννόηση με τον Ουνάι Έμερι, να αποφασίζουν την παραμονή του Αργεντινού πορτιέρε.

sdna.gr