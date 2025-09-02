ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ίσακ: «Μαζί γράψαμε ιστορία, θα είμαι για πάντα ευγνώμων«

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Το αντίο του Σουηδού φορ στους φίλους της Νιούκαστλ.

Με ανάρτησή του στο Instagram, ο Αλεξάντερ Ίσακ αποχαιρέτησε τη Νιούκαστλ και τον κόσμο της, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του για την τριετία που πέρασε στο «Σεντ Τζέιμς Παρκ».

Ο Ίσακ φεύγει από τις καρακάξες έχοντας αφήσει πίσω του βαριά παρακαταθήκη, ως ο άνθρωπος που συνέβαλε καθοριστικά στην επιστροφή της ομάδας σε υψηλό επίπεδο.

Συγκεκριμένα, πέτυχε 27 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις την περασμένη σεζόν, συμπεριλαμβανομένου ενός γκολ στον τελικό του Carabao Cup, καθώς η Νιούκαστλ νίκησε 2-1 τη Λίβερπουλ και έβαλε τέλος στην 70χρονη αναμονή της για ένα εγχώριο τρόπαιο.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ίσακ στην ανάρτησή του:

«Θέλω να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου στους συμπαίκτες μου, στο σταφ και πάνω απ’ όλα στην πόλη του Νιούκαστλ και στους απίθανους οπαδούς για τα τρία αξέχαστα χρόνια που μοιραστήκαμε. Μαζί γράψαμε ιστορία, φέραμε τον σύλλογο εκεί που του αξίζει πραγματικά. Ήταν τιμή μου να αποτελέσω μέρος αυτού του ταξιδιού, από την επιστροφή στο Champions League έως την κατάκτηση του πρώτου τροπαίου έπειτα από 70 χρόνια. Για πάντα ευγνώμων. Ευχαριστώ, Νιούκαστλ».

 

 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

