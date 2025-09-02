ΒΙΝΤΕΟ: Δύο γκολ ο Τζίμας σε φιλικό, στην ενδεκάδα και ο Κωστούλας

Το ελληνικό δίδυμο της Μπράιτον, Στέφανος Τζίμας και Μπάμπης Κωστούλας, αρχίζει σιγά-σιγά να βρίσκεται... τα πατήματά του και όπως φαίνεται δεν είναι πολύ μακριά η μέρα που θα συμπεριληφθούν για πρώτη φορά στην αποστολή των «γλάρων» σε παιχνίδι της Premier League.

Ιδιαίτερα ο Τζίμας δείχνει να βρίσκεται λίγο... πιο μπροστά από τον Κωστούλα -σε βαθμό ετοιμότητας- σκοράροντας ξανά για την Μπράιτον, έστω και σε φιλικό ματς.

Μετά το επίσημο ντεμπούτο του απέναντι στην Όξφορντ για το Λιγκ Καπ, όπου σκόραρε δύο φορές, ο 19χρονος επιθετικός βρήκε ξανά δίχτυα σε ματς προετοιμασίας των «γλάρων» απέναντι σε ομάδα επίλεκτων της PFA.

Ο νεαρός στράικερ βρέθηκε στο αρχικό σχήμα - όπως και ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού, Μπάμπης Κωστούλας - σκόραρε αρχικά με κεφαλιά, ενώ λίγο αργότερα έκανε το ίδιο και με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι.