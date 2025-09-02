ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ανακοινώθηκε από τη Γαλατάσαραϊ και αποθεώθηκε ο Γκουντογκάν

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ανακοινώθηκε από τη Γαλατάσαραϊ και αποθεώθηκε ο Γκουντογκάν

Για πρώτη φορά, ο 34χρονος διεθνής Γερμανός μέσος από τη Βεστφαλία, θα παίξει στη χώρα των γονιών του.

Ο Ιλκάι Γκουντογκάν έμεινε ελεύθερος από τη Μάντσεστερ Σίτι και η Γαλατάσαραϊ ανακοίνωσε τη μεταγραφή του, υπογράφοντας έως το 2027.

Μάλιστα, ο ίδιος και ο επίσημος λογαριασμός του Champions League κοινοποίησαν μια φωτογραφία με εκείνον σε νεαρή ηλικία, φορώντας ένα καπέλο της «Τσιμ Μπομ»!

Με τους «Πολίτες» αρίθμησε 65 γκολ και 47 ασίστ σε 358 παιχνίδια, ενώ με την Ντόρτμουντ κατέγραψε 15 γκολ και 19 ασίστ σε 157 αγώνες. Επιπρόσθετα, έχει φορέσει τα χρώματα των Μπαρτσελόνα, Νυρεμβέργης και Μπόχουμ, ενώ με τα «Πάντσερ» είναι 82 φορές διεθνής με 19 τέρματα στο ενεργητικό του. Τελευταία συμμετοχή του στο Euro 2024.

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Πήρε επίσημη μορφή ο «γάμος» του Παναθηναϊκού με τον Ταμπόρδα

Ελλάδα

|

Category image

Ίσακ: «Μαζί γράψαμε ιστορία, θα είμαι για πάντα ευγνώμων«

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο Ντόντσιτς έστειλε τη Σλοβενία στους «16»

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Η φιλότιμη προσπάθεια της Εθνικής Κύπρου δεν είχε αντίκρισμα κόντρα στη Γεωργία

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Δύο γκολ ο Τζίμας σε φιλικό, στην ενδεκάδα και ο Κωστούλας

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Οφείλει να βρει τις λύσεις ο Αυγουστή

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Ανακοινώθηκε από τη Γαλατάσαραϊ και αποθεώθηκε ο Γκουντογκάν

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πρώτη επίσημη για Ε.Ν. Αγίου Λαζάρου στην παρουσία του ιδρυτή της - ΦΩΤΟ

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Με Γιάννη και Λαρεντζάκη στον «τελικό» της πρώτης θέσης με Ισπανία!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Δεν ήθελε, γιατί ήξερε...

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Σπανούλης: «Τα σενάρια για την κατάταξη και τον αντίπαλο δεν είναι για εμάς»

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

«Έσβησαν» τα μουρμουρητά στον Εθνικό Άχνας

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

Κέρδισε σημαντικούς βαθμούς ο Βλαδίμηρος Τζιωρτζής στην Τσεχία μπροστά σε 43,212 θεατές

AUTO MOTO

|

Category image

Ανύπαρκτη στη 2η περίοδο η Ελλάδα, δέχθηκε την ήττα από τη Βοσνία και έβαλε σε κίνδυνο την πρωτιά

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Βόσνιοι επιχείρησαν να αρπάξουν ελληνικές σημαίες και απομακρύνθηκαν από το «Σπύρος Κυπριανού»

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη