Τη γλίτωσε με πρόστιμο και όχι αποκλεισμό η Γκρίμσμπι

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ γνώρισε σοκαριστικό αποκλεισμό στον δεύτερο γύρο του Carabao Cup έπειτα από την ήττα της στα πέναλτι με 12-11 από την Γκρίμσμπι Τάουν, ομάδα από την 4η κατηγορία Αγγλίας.

Ωστόσο, απεδείχθη εν τέλει ότι η ομάδα της League Two χρησιμοποίησε κατά τη διάρκεια του αγώνα έναν παίκτη, που δεν είχε δικαίωμα συμμετοχής.

Την αποκάλυψη έκανε η ίδια η διοργανώτρια αρχή (EFL), η οποία τόνισε πως η Γκρίμσμπι δήλωσε τον Κλαρκ Οντούρ στην αποστολή για το ματς με τους Κόκκινους Διαβόλους ένα μόλις λεπτό μετά την λήξη της προθεσμίας. Εντούτοις, η EFL ξεκαθάρισε ότι αυτή η κίνηση δεν ήταν εσκεμμένη και δεν υπήρχε πρόθεση παραπλάνησης, πόσω μάλλον από τη στιγμή που ο ίδιος ο σύλλογος ενημέρωσε για το σφάλμα αυτό.

Παρότι εκτιμήθηκε ότι μία τέτοια εξέλιξη ίσως να οδηγούσε την Γκρίμσμπι σε αποκλεισμό από τη διοργάνωση, αποφασίστηκε τελικά να της επιβληθεί μόνο ένα πρόστιμο, το οποίο θα ανέρχεται στις 20.000 λίρες, εκ των οποίων οι 10.000 είναι με αναστολή μέχρι το τέλος της σεζόν.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της EFL:

«Η διοίκηση της EFL, ενεργώντας ως η Διαχειριστική Επιτροπή του Carabao Cup, επέβαλε σήμερα στη Γκρίμσμπι πρόστιμο 20.000 λιρών, εκ των οποίων 10.000 λιρών θα παραμείνουν υπό αναστολή μέχρι το τέλος της σεζόν 2025-26, επειδή παραβίασε τους κανονισμούς της διοργάνωσης.

Η παράβαση αφορά τη συμμετοχή μη επιλέξιμου παίκτη στον αγώνα εναντίον της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στον δεύτερο γύρο στις 27 Αυγούστου 2025. Η Γκρίμσμπι προκρίθηκε στον τρίτο γύρο μετά από νίκη 12-11 στα πέναλτι. Οι συνθήκες που οδήγησαν σε αυτή την παράβαση είναι ότι η Grimsby Town υπέβαλε την εγγραφή του Κλαρκ Οντούρ στις 12:01 μ.μ. την ημέρα του αγώνα, δηλαδή ένα λεπτό μετά την προθεσμία των 12:00 μ.μ., που απαιτείται σύμφωνα με τους κανονισμούς της διοργάνωσης για τη σεζόν 2025/26.

Η ομάδα ενημέρωσε η ίδια την EFL για την παράβαση, μόλις την ανακάλυψε την επόμενη μέρα του αγώνα. Μετά από πλήρη ανασκόπηση όλων των αποδεικτικών στοιχείων και λαμβάνοντας υπόψη παλαιότερες αποφάσεις για παρόμοια περιστατικά στο League Cup, η επιτροπή αποφάσισε ότι η επιβολή προστίμου είναι σύμφωνη με τα προηγούμενα.

Η επιτροπή σημείωσε επίσης ότι η παράβαση του συλλόγου δεν ήταν εσκεμμένη και δεν υπήρχε πρόθεση παραπλάνησης. Η ομάδα, από τότε, έχει εφαρμόσει διάφορα μέτρα ώστε να αποτρέψει την επανάληψη παρόμοιου περιστατικού στο μέλλον. Ωστόσο, η ομάδα θα είναι υπόλογη για το ανασταλμένο ποσό των 10.000 λιρών, εάν χρησιμοποιήσει ξανά μη επιλέξιμο παίκτη σε οποιαδήποτε διοργάνωση μέχρι το τέλος της σεζόν 2025-26».