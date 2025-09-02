ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Τη γλίτωσε με πρόστιμο και όχι αποκλεισμό η Γκρίμσμπι

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Τη γλίτωσε με πρόστιμο και όχι αποκλεισμό η Γκρίμσμπι

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ γνώρισε σοκαριστικό αποκλεισμό στον δεύτερο γύρο του Carabao Cup έπειτα από την ήττα της στα πέναλτι με 12-11 από την Γκρίμσμπι Τάουν, ομάδα από την 4η κατηγορία Αγγλίας.

 Ωστόσο, απεδείχθη εν τέλει ότι η ομάδα της League Two χρησιμοποίησε κατά τη διάρκεια του αγώνα έναν παίκτη, που δεν είχε δικαίωμα συμμετοχής.

Την αποκάλυψη έκανε η ίδια η διοργανώτρια αρχή (EFL), η οποία τόνισε πως η Γκρίμσμπι δήλωσε τον Κλαρκ Οντούρ στην αποστολή για το ματς με τους Κόκκινους Διαβόλους ένα μόλις λεπτό μετά την λήξη της προθεσμίας. Εντούτοις, η EFL ξεκαθάρισε ότι αυτή η κίνηση δεν ήταν εσκεμμένη και δεν υπήρχε πρόθεση παραπλάνησης, πόσω μάλλον από τη στιγμή που ο ίδιος ο σύλλογος ενημέρωσε για το σφάλμα αυτό.

Παρότι εκτιμήθηκε ότι μία τέτοια εξέλιξη ίσως να οδηγούσε την Γκρίμσμπι σε αποκλεισμό από τη διοργάνωση, αποφασίστηκε τελικά να της επιβληθεί μόνο ένα πρόστιμο, το οποίο θα ανέρχεται στις 20.000 λίρες, εκ των οποίων οι 10.000 είναι με αναστολή μέχρι το τέλος της σεζόν.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της EFL:

«Η διοίκηση της EFL, ενεργώντας ως η Διαχειριστική Επιτροπή του Carabao Cup, επέβαλε σήμερα στη Γκρίμσμπι πρόστιμο 20.000 λιρών, εκ των οποίων 10.000 λιρών θα παραμείνουν υπό αναστολή μέχρι το τέλος της σεζόν 2025-26, επειδή παραβίασε τους κανονισμούς της διοργάνωσης.

Η παράβαση αφορά τη συμμετοχή μη επιλέξιμου παίκτη στον αγώνα εναντίον της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στον δεύτερο γύρο στις 27 Αυγούστου 2025. Η Γκρίμσμπι προκρίθηκε στον τρίτο γύρο μετά από νίκη 12-11 στα πέναλτι. Οι συνθήκες που οδήγησαν σε αυτή την παράβαση είναι ότι η Grimsby Town υπέβαλε την εγγραφή του Κλαρκ Οντούρ στις 12:01 μ.μ. την ημέρα του αγώνα, δηλαδή ένα λεπτό μετά την προθεσμία των 12:00 μ.μ., που απαιτείται σύμφωνα με τους κανονισμούς της διοργάνωσης για τη σεζόν 2025/26.

Η ομάδα ενημέρωσε η ίδια την EFL για την παράβαση, μόλις την ανακάλυψε την επόμενη μέρα του αγώνα. Μετά από πλήρη ανασκόπηση όλων των αποδεικτικών στοιχείων και λαμβάνοντας υπόψη παλαιότερες αποφάσεις για παρόμοια περιστατικά στο League Cup, η επιτροπή αποφάσισε ότι η επιβολή προστίμου είναι σύμφωνη με τα προηγούμενα.

Η επιτροπή σημείωσε επίσης ότι η παράβαση του συλλόγου δεν ήταν εσκεμμένη και δεν υπήρχε πρόθεση παραπλάνησης. Η ομάδα, από τότε, έχει εφαρμόσει διάφορα μέτρα ώστε να αποτρέψει την επανάληψη παρόμοιου περιστατικού στο μέλλον. Ωστόσο, η ομάδα θα είναι υπόλογη για το ανασταλμένο ποσό των 10.000 λιρών, εάν χρησιμοποιήσει ξανά μη επιλέξιμο παίκτη σε οποιαδήποτε διοργάνωση μέχρι το τέλος της σεζόν 2025-26».

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Η Άρσεναλ παίρνει μέτρα για τους οπαδούς του Ολυμπιακού

Ελλάδα

|

Category image

BΙΝΤΕΟ: Ανακοινώθηκε το νέο... 10άρι της Πάφος FC

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Ήταν ένα καλό μάθημα για την ΑΕΛ

ΑΕΛ

|

Category image

Η Τζέσικα Πέγκουλα ξανά στα ημιτελικά του US Open

Τένις

|

Category image

Τη γλίτωσε με πρόστιμο και όχι αποκλεισμό η Γκρίμσμπι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Έπαιξε ήδη τα μισά λεπτά της περσινής ο Κίτσος!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Πήρε επίσημη μορφή ο «γάμος» του Παναθηναϊκού με τον Ταμπόρδα

Ελλάδα

|

Category image

Ίσακ: «Μαζί γράψαμε ιστορία, θα είμαι για πάντα ευγνώμων«

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο Ντόντσιτς έστειλε τη Σλοβενία στους «16»

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Η φιλότιμη προσπάθεια της Εθνικής Κύπρου δεν είχε αντίκρισμα κόντρα στη Γεωργία

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Δύο γκολ ο Τζίμας σε φιλικό, στην ενδεκάδα και ο Κωστούλας

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Οφείλει να βρει τις λύσεις ο Αυγουστή

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Ανακοινώθηκε από τη Γαλατάσαραϊ και αποθεώθηκε ο Γκουντογκάν

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πρώτη επίσημη για Ε.Ν. Αγίου Λαζάρου στην παρουσία του ιδρυτή της - ΦΩΤΟ

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Με Γιάννη και Λαρεντζάκη στον «τελικό» της πρώτης θέσης με Ισπανία!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη