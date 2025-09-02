ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Τεν Χαγκ: «Με αιφνιδίασε η απόφαση της Λεβερκούζεν – Δεν υπήρξε εμπιστοσύνη»

Τεν Χαγκ: «Με αιφνιδίασε η απόφαση της Λεβερκούζεν – Δεν υπήρξε εμπιστοσύνη»

Μόλις τρία ματς έμεινε στον πάγκο της Γερμανικής ομάδας ο Ολλανδός τεχνικός.

Ο Έρικ Τεν Χαγκ χαρακτήρισε «πλήρη έκπληξη» την απόφαση της Λεβερκούζεν να τον απομακρύνει μόλις δύο αγωνιστικές μετά την έναρξη της Bundesliga, τονίζοντας πως η διοίκηση δεν έδειξε την απαιτούμενη εμπιστοσύνη στο πρόσωπό του.

Η Λεβερκούζεν γνώρισε την ήττα με 2-1 στην πρεμιέρα από τη Χόφενχαϊμ και στη συνέχεια έμεινε στο 3-3 με τη Βέρντερ Βρέμης, παρότι οι αντίπαλοι αγωνίζονταν με δέκα παίκτες. Τα αποτελέσματα αυτά στάθηκαν αρκετά ώστε τη Δευτέρα (1/9) να λυθεί πρόωρα η συνεργασία των δύο πλευρών, μόλις τρεις μήνες μετά την άφιξη του 55χρονου Ολλανδού στον πάγκο ως διάδοχος του Τσάμπι Αλόνσο.

«Η απόφαση της διοίκησης να με θέσει σε διαθεσιμότητα ήταν μια πλήρης έκπληξη. Το να χωρίζεις δρόμους με έναν προπονητή έπειτα από μόλις δύο παιχνίδια πρωταθλήματος είναι πρωτοφανές», τόνισε ο Τεν Χαγκ σε δήλωση που αναρτήθηκε μέσω εταιρείας που τον εκπροσωπεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η θητεία του τεν Χαγκ ξεκίνησε σε δύσκολες συνθήκες, καθώς το καλοκαίρι αποχώρησαν βασικοί παίκτες όπως οι Βιρτς, Φριμπονγκ, Τά, Τσάκα και Αντλί, γεγονός που καθιστούσε το έργο της συνέχειας της περσινής επιτυχίας του Αλόνσο — νταμπλ Γερμανίας και συμμετοχή στον τελικό του Europa League — ιδιαίτερα απαιτητικό.

«Το να δημιουργήσεις μια νέα, δεμένη ομάδα είναι μια προσεκτική διαδικασία που απαιτεί χρόνο και εμπιστοσύνη… Ξεκίνησα τη δουλειά με πεποίθηση και ενέργεια, αλλά δυστυχώς η διοίκηση δεν ήταν πρόθυμη να μου προσφέρει αυτά τα εφόδια», πρόσθεσε.

Ο Τεν Χαγκ, που είχε μείνει εκτός πάγκων μετά την απόλυσή του από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ τον Οκτώβριο του 2024, γνώρισε την πιο επιτυχημένη θητεία της καριέρας του στον Άγιαξ (2018-22), κατακτώντας τρία πρωταθλήματα και οδηγώντας την ομάδα ως τα ημιτελικά του Champions League το 2019.

ΔΙΕΘΝΗ

Διαβαστε ακομη