«Επιστρέφει στη Βραζιλία για χάρη της Γκρέμιο ο Γουίλιαν»

Σύμφωνα με δημοσιεύματα βραζιλιάνικων Μέσων, ο 37χρονος μεσοεπιθετικός, ο οποίος φόρεσε τη φανέλα του Ολυμπιακού στο πρώτο μισό της περσινής σεζόν, έχει έρθει σε προφορική συμφωνία με τη Γκρέμιο και μέσα στις επόμενες μέρες αναμένεται να ανακοινωθεί από τη νέα του ομάδα.

Έτσι, ο Γουίλιαν επιστρέφει στη χώρα του για πρώτη φορά από το 2021, όταν είχε αγωνιστεί στην Κορίνθιανς. Στο δεύτερο μισό της σεζόν 2024-25 βρέθηκε στην Premier League για τη δεύτερη θητεία του στη Φούλαμ, πραγματοποιώντας 12 εμφανίσεις χωρίς γκολ ή ασίστ.

sport-fm.gr