Επίσημο: Ο Ντοναρούμα είναι ο νέος φύλακας - άγγελος της Σίτι!
Ο Τζανλουίτζι Ντοναρούμα ανακοινώθηκε από τη Μάντσεστερ Σίτι, με τον Ιταλό πορτιέρε να χαμογελά πλατιά για την ανέλπιστη, αλλά εξαιρετική για εκείνον, εξέλιξη στην καριέρα του, μετά τον τρόπο με τον οποίο αποφασίστηκε στην Παρί ότι δεν τον χρειάζονταν άλλο!
Λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση της παραχώρησης του Έντερσον στη Φενέρμπαχτσε, η Μάντσεστερ Σίτι επισημοποίησε την έναρξη της συνεργασίας της με τον Τζανλουίτζι Ντοναρούμα.
Ο κορυφαίος τερματοφύλακας της περασμένης αγωνιστικής περιόδου στο Τσάμπιονς Λιγκ, ουσιαστικά... εκδιώχθηκε από την Παρί Σεν Ζερμέν, με τον Λουίς Ενρίκε να τον «κόβει» εν μια νυκτί.
Ο «Τζίτζιο» αποχώρησε με αιχμές κατά ανθρώπων της ομάδας, αλλά ο Πεπ ήθελε από την πρώτη στιγμή να τον πάρει στο Etihad και τα κατάφερε.
Η μεταγραφή έφτασε στα 26 εκατομμύρια λίρες και ο Ντοναρούμα υπέγραψε συμβόλαιο 5+1 ετών.
