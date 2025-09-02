Επίσημο: Ο Ντοναρούμα είναι ο νέος φύλακας - άγγελος της Σίτι!

Λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση της παραχώρησης του Έντερσον στη Φενέρμπαχτσε, η Μάντσεστερ Σίτι επισημοποίησε την έναρξη της συνεργασίας της με τον Τζανλουίτζι Ντοναρούμα.

Ο κορυφαίος τερματοφύλακας της περασμένης αγωνιστικής περιόδου στο Τσάμπιονς Λιγκ, ουσιαστικά... εκδιώχθηκε από την Παρί Σεν Ζερμέν, με τον Λουίς Ενρίκε να τον «κόβει» εν μια νυκτί.

Ο «Τζίτζιο» αποχώρησε με αιχμές κατά ανθρώπων της ομάδας, αλλά ο Πεπ ήθελε από την πρώτη στιγμή να τον πάρει στο Etihad και τα κατάφερε.

Η μεταγραφή έφτασε στα 26 εκατομμύρια λίρες και ο Ντοναρούμα υπέγραψε συμβόλαιο 5+1 ετών.

