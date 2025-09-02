Επίσημο: Ο νέος γκολκίπερ της Γιουνάιτεντ
Ο Σένε Λάμενς υπέγραψε το συμβόλαιό του στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και αυτομάτως πέφτει πάνω του όλο το βάρος για τη βελτίωση της κατάστασης στο κομμάτι της υπεράσπισης της εστίας της ομάδας.
Ο Ονάνα δεν τα κατάφερε, ο Μπαγιντίρ έχει τα δικά του ζητήματα και τώρα ο Σένε Λάμενς φαίνεται ότι θα πέσει στα... πολύ βαθιά.
Ο νέος τερματοφύλακας της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κόστισε 18,2 εκατομμύρια λίρες, υπέγραψε για πέντε χρόνια και ετοιμάζεται για τις... δύσκολες αποστολές στην εστία των «κόκκινων διαβόλων».
Senne Lammens joins #mufc on a five-year contract pic.twitter.com/sgCD7p2pSP— Samuel Luckhurst (@samuelluckhurst) September 1, 2025
