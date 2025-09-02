Επίσημο: Ο νέος γκολκίπερ της Γιουνάιτεντ

Ο Ονάνα δεν τα κατάφερε, ο Μπαγιντίρ έχει τα δικά του ζητήματα και τώρα ο Σένε Λάμενς φαίνεται ότι θα πέσει στα... πολύ βαθιά.

Ο νέος τερματοφύλακας της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κόστισε 18,2 εκατομμύρια λίρες, υπέγραψε για πέντε χρόνια και ετοιμάζεται για τις... δύσκολες αποστολές στην εστία των «κόκκινων διαβόλων».

Senne Lammens joins #mufc on a five-year contract pic.twitter.com/sgCD7p2pSP — Samuel Luckhurst (@samuelluckhurst) September 1, 2025

