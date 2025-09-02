Απορρίφθηκε η έφεση του Ρομπίνιο - Παραμένει στη φυλακή

Έχει περάσει ένας χρόνος από τη φυλάκιση του Ρομπίνιο, που καταδικάστηκε σε εννέα χρόνια για τον ομαδικό βιασμό μιας Αλβανίδας το 2013 σε νυχτερινό κέντρο διασκέδασης του Μιλάνου, αλλά δεν μπόρεσε να αποφύγει την ποινή, με τον Βραζιλιάνο πλέον να περνάει τον χρόνο του στη φυλακή.

Οι δικηγόροι του συνεχίζουν να εργάζονται για την έφεση της ποινής, με συνεχείς αγωγές και προσφυγές, οι οποίες παραμένουν ανεκπλήρωτες, υποστηρίζοντας ότι η βραζιλιάνικη δικαιοσύνη δεν είναι εφάμιλλη της ιταλικής δικαιοσύνης και ότι η τοπική νομοθεσία πρέπει να υπερισχύει.

Η τελευταία από αυτές δεν... καρποφόρησε, μιας και το Ανώτατο Δικαστήριο της Βραζιλίας απέρριψε το αίτημα του πρώην ποδοσφαιριστή της Ρεάλ Μαδρίτης, με τον ίδιο να παραμένει φυλακισμένος στις φυλακές του Τρεμεμπέ από τον Μάρτιο του περασμένου έτους.

Το χρονικό της υπόθεσης.

Ο 41χρονος κρίθηκε ένοχος για τον ομαδικό βιασμό μιας νεαρής Αλβανίδας, η οποία τότε γιόρταζε τα γενέθλια της σε νυχτερινό κέντρο του Μιλάνου, με το περιστατικό να λαμβάνει χώρα το 2013. Ο πρώην παίκτης της Μίλαν καταδικάστηκε το 2017, ενώ η ποινή του επικυρώθηκε τον Ιανουάριο του 2022.

Αξίζει να αναφέρουμε πως το Σύνταγμα της πατρίδας του Ρομπίνιο, δεν επιτρέπει την έκδοση των υπηκόων της και όταν ο πρώην αθλητής επέστρεψε στην γενέτειρα του κατά την διάρκεια της δίκης του το 2017, τα ιταλικά δικαστήρια ζήτησαν να εκτίσει εκεί την ποινή του.

Το Ανώτατο Δικαστήριο (STJ) στην Μπραζίλια, έκανε δεκτό το παραπάνω αίτημα. Ο Ρόμπσον Ντε Σόουζα, όπως είναι το πλήρες όνομά του, εν τέλει παραδόθηκε στις αρχές της χώρας του, με τους δικηγόρους του να υποβάλουν αρκετές εφέσεις προκειμένου να ανατρέψουν την φυλάκισή του.

Τέλος, ο Ρομπίνιο από την πρώτη στιγμή υποστήριζε πως ήταν αθώος, αποδίδοντας την καταδίκη του σε «ρατσισμό». «Ποτέ δεν το αρνήθηκα. Ήταν συναινετικό. Δεν το αρνήθηκα ποτέ. Θα μπορούσα να το αρνηθώ, γιατί το DNA μου δεν υπάρχει. Αλλά δεν είμαι ψεύτης. Είχαμε μια επιφανειακή και γρήγορη σχέση. Ανταλλάξαμε φιλιά, μετά πήγα σπίτι. Υπήρχαν κι άλλοι άνθρωποι εκεί. Όταν είδα ότι ήθελε να συνεχίσει με άλλα παιδιά, της εξήγησα», είχε δηλώσει στο παρελθόν.

🚨 Famosos l Robinho completa 1 ano preso por estupro pic.twitter.com/JfcTu2eb07 — Notícias Paralelas (@NP__Oficial) March 21, 2025

athletiko.gr