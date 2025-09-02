Τέλος εποχής για Έντερσον στη Σίτι, ανακοινώθηκε το φινάλε!

Ο Βραζιλιάνος πορτιέρε μετακομίζει στην Τουρκία για χάρη της Φενέρμπαχτσε και τη θέση του φυσικά θα πάρει ο Τζανλουίτζι Ντοναρούμα.

Η Σίτι ευχαρίστησε τον Έντερσον για όλα όσα της πρόσφερε, για μερικές από τις πιο αξέχαστες στιγμές όλων αυτών των ετών όπου το κλαμπ γνώρισε απίστευτες επιτυχίες και φυσικά, ο Βραζιλιάνος θα μνημονεύεται από τον κόσμο των «πολιτών» για την ασύγκριτη ποιότητά του.

Ικανότατος και με τα πόδια, ο έμπειρος πορτιέρε πιστώνεται μεγάλο μερίδιο των τίτλων που πανηγύρισαν οι «πολίτες», στα ταμεία των οποίων τώρα βάζει κάτι παραπάνω από 10 εκατομμύρια, με τη μετακίνησή του στη Φενέρμπαχτσε. Πλέον, αναμένεται ν' ανακοινωθεί και ο Τζανλουίτζι Ντοναρούμα από το κλαμπ του Μάντσεστερ...

england365.gr