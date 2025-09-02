Αποχαιρέτησε με 37 λέξεις τον Ίσακ και ο κόσμος «κρέμασε» πανό!

Ιδιαίτερα εκνευρισμένη ήταν η Νιούκαστλ με τον τρόπο που αποχώρησε για τη Λίβερπουλ ο Αλεξάντερ Ίσακ, πράγμα που φανέρωσε και στην ανακοίνωσή της. Ακριβώς τα ίδια συναισθήματα μοιάζει να αισθάνεται και ο κόσμος της…

Με τον χειρότερο δυνατό τρόπο φαίνεται πως αποχαιρέτησε η Νιούκαστλ τον Αλεξάντερ Ίσακ, με φόντο τη μεταγραφή του στη Λίβερπουλ!

Και αυτό, διότι μόλις μερικά λεπτά μετά την επίσημη ανακοίνωσή του από τους «κόκκινους», οι «καρακάξες» επιβεβαίωσαν με δική τους τοποθέτηση την αποχώρησή του από το «Σεντ Τζέιμς Παρκ», χρησιμοποιώντας μόλις… 37 λέξεις.

Έκαναν λόγο για πώληση – ρεκόρ στην ιστορία του βρετανικού ποδοσφαίρου, ανέφεραν τις συμμετοχές του με την ομάδα, αλλά δεν έκαναν την παραμικρή αναφορά στα γκολ και τη συμβολή του στις επιτυχίες. Ούτε στο νικητήριο του FA Cup, αλλά ούτε και στα ρεκόρ του στην Premier League.

Στο ίδιο μήκος κύματος βρίσκονται και τα συναισθήματα του κόσμου της ομάδας, με οπαδούς να κρεμούν υβριστικό πανό για τον Ίσακ, έξω από το «Σεντ Τζέιμς Παρκ», αποθεώνοντας από την άλλη πλευρά, τον Γιοάν Γουϊσά.

