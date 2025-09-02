Αυτός είναι ο αντικαστάτης του Ίσακ

Πλήρης συμφωνία με την Μπρέντφορντ, έναντι 55 εκατομμυρίων, τετραετές συμβόλαιο, οι «μέλισσες» σεβάστηκαν το αίτημα μεταγραφής του και ο ίδιος θα αγωνίζεται στο «Σεντ Τζέιμς Παρκ». Η πρώτη του φωτογραφία με τα ασπρόμαυρα αναδεικνύει το πόσο το ήθελε…

Η Νιούκαστλ ολοκλήρωσε μία από τις πιο ηχηρές κινήσεις της καλοκαιρινής περιόδου, καθώς έκανε δικό της τον Γιοάν Γουϊσά από την Μπρέντφορντ, αντικαθιστώντας τον Αλεξάντερ Ίσακ.

Μόλις 24 ώρες μετά το αίτημα μεταγραφής που υπέβαλε ο ποδοσφαιριστής στις «μέλισσες», η συμφωνία πήρε σάρκα και οστά, με τις δύο πλευρές να καταλήγουν σε deal ύψους 55 εκατομμυρίων λιρών. Ο Κονγκολέζος επιθετικός υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο με τις «καρακάξες» και θα αγωνίζεται από εδώ και στο εξής στο «Σεντ Τζέιμς Παρκ».

Η πρώτη του φωτογραφία με τα ασπρόμαυρα χρώματα δείχνει το πάθος και την αποφασιστικότητά του να κάνει το μεγάλο βήμα στην καριέρα του. Ο Γουϊσά αφήνει πίσω του μία εξαιρετική πορεία με τη Μπρέντφορντ, την οποία τίμησε με συνέπεια, αλλά η διοίκηση σεβάστηκε την επιθυμία του να προχωρήσει σε μια νέα πρόκληση σε υψηλότερο επίπεδο.

Είναι χαρούμενος, είναι προφανές και θα κληθεί μαζί με τον Νικ Βολτεμάντε, να καλύψου το κενό του Σουηδού, νέου φορ της Λίβερπουλ.

