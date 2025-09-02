ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Αυτός είναι ο αντικαστάτης του Ίσακ

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Αυτός είναι ο αντικαστάτης του Ίσακ

Έγινε πράξη η επιθυμία του Γιοάν Γουϊσά και η μετακίνησή του στη Νιούκαστλ είναι πλέον γεγονός!

Πλήρης συμφωνία με την Μπρέντφορντ, έναντι 55 εκατομμυρίων, τετραετές συμβόλαιο, οι «μέλισσες» σεβάστηκαν το αίτημα μεταγραφής του και ο ίδιος θα αγωνίζεται στο «Σεντ Τζέιμς Παρκ». Η πρώτη του φωτογραφία με τα ασπρόμαυρα αναδεικνύει το πόσο το ήθελε…

Η Νιούκαστλ ολοκλήρωσε μία από τις πιο ηχηρές κινήσεις της καλοκαιρινής περιόδου, καθώς έκανε δικό της τον Γιοάν Γουϊσά από την Μπρέντφορντ, αντικαθιστώντας τον Αλεξάντερ Ίσακ.

Μόλις 24 ώρες μετά το αίτημα μεταγραφής που υπέβαλε ο ποδοσφαιριστής στις «μέλισσες», η συμφωνία πήρε σάρκα και οστά, με τις δύο πλευρές να καταλήγουν σε deal ύψους 55 εκατομμυρίων λιρών. Ο Κονγκολέζος επιθετικός υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο με τις «καρακάξες» και θα αγωνίζεται από εδώ και στο εξής στο «Σεντ Τζέιμς Παρκ».

Η πρώτη του φωτογραφία με τα ασπρόμαυρα χρώματα δείχνει το πάθος και την αποφασιστικότητά του να κάνει το μεγάλο βήμα στην καριέρα του. Ο Γουϊσά αφήνει πίσω του μία εξαιρετική πορεία με τη Μπρέντφορντ, την οποία τίμησε με συνέπεια, αλλά η διοίκηση σεβάστηκε την επιθυμία του να προχωρήσει σε μια νέα πρόκληση σε υψηλότερο επίπεδο.

Είναι χαρούμενος, είναι προφανές και θα κληθεί μαζί με τον Νικ Βολτεμάντε, να καλύψου το κενό του Σουηδού, νέου φορ της Λίβερπουλ.

england365.gr 

 

 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ίσακ: «Μαζί γράψαμε ιστορία, θα είμαι για πάντα ευγνώμων«

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο Ντόντσιτς έστειλε τη Σλοβενία στους «16»

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Η φιλότιμη προσπάθεια της Εθνικής Κύπρου δεν είχε αντίκρισμα κόντρα στη Γεωργία

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Δύο γκολ ο Τζίμας σε φιλικό, στην ενδεκάδα και ο Κωστούλας

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Οφείλει να βρει τις λύσεις ο Αυγουστή

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Ανακοινώθηκε από τη Γαλατάσαραϊ και αποθεώθηκε ο Γκουντογκάν

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πρώτη επίσημη για Ε.Ν. Αγίου Λαζάρου στην παρουσία του ιδρυτή της - ΦΩΤΟ

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Με Γιάννη και Λαρεντζάκη στον «τελικό» της πρώτης θέσης με Ισπανία!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Δεν ήθελε, γιατί ήξερε...

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Σπανούλης: «Τα σενάρια για την κατάταξη και τον αντίπαλο δεν είναι για εμάς»

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

«Έσβησαν» τα μουρμουρητά στον Εθνικό Άχνας

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

Κέρδισε σημαντικούς βαθμούς ο Βλαδίμηρος Τζιωρτζής στην Τσεχία μπροστά σε 43,212 θεατές

AUTO MOTO

|

Category image

Ανύπαρκτη στη 2η περίοδο η Ελλάδα, δέχθηκε την ήττα από τη Βοσνία και έβαλε σε κίνδυνο την πρωτιά

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Βόσνιοι επιχείρησαν να αρπάξουν ελληνικές σημαίες και απομακρύνθηκαν από το «Σπύρος Κυπριανού»

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Υπό το βλέμμα... Ηλία Χαράλαμπους

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη