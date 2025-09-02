Τζέιμι Βάρντι: Επίσημα στην Κρεμονέζε

Την περιπέτεια της Ιταλίας και της Serie A είναι έτοιμος να ζήσει ο Τζέιμι Βάρντι. Ο θρυλικός στράικερ της Λέστερ που αποχώρησε ως ελεύθερος από τις «αλεπούδες» αυτό το καλοκαίρι, ανακοινώθηκε από την Κρεμονέζε, η οποία έκανε αναμφίβολα μια από τις πιο «ηχηρές» προσθήκες.

Ο 38χρονος επιθετικός που κατέκτησε την Premier League με την ομάδα του Κλαούντιο Ρανιέρι ως μπροστάρης, και σκόραρε συνολικά 200 γκολ (συν 71 ασίστ) με τη Λέστερ, είχε αρκετές προτάσεις στα χέρια του, ωστόσο επέλεξε αυτή της Κρεμονέζε, η οποία πήρε την περασμένη αγωνιστική περίοδο την άνοδο από τη Serie B και έχει θέσει ως ξεκάθαρο στόχο την παραμονή στην κορυφαία κατηγορία του ιταλικού ποδοσφαίρου.

Η συμφωνία των δυο πλευρών είναι για ένα χρόνο, ωστόσο υπάρχει οψιόν περαιτέρω συνεργασίας, αν εκπληρωθούν κάποιες παράμετροι.

gazzetta.gr