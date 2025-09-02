Ανακοινώθηκε από την Άστον Βίλα ο Σάντσο!
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Ο Τζέιντον Σάντσο υπέγραψε στην Άστον Βίλα και ανακοινώθηκε ως δανεικός από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ευελπιστώντας να… αναγεννηθεί, όπως προσπάθησε να το κάνει και ο Μάρκους Ράσφορντ την περασμένη σεζόν.
Στην Τσέλσι δεν ήθελε να μείνει, οι επαφές του με ιταλικά κλαμπ δεν ευδοκίμησαν και τελικά τον κάλεσε και τον τράβηξε προς Μπέρμιγχαμ μεριά, ο Ουνάι Έμερι.
Ο Τζέιντον Σάντσο ανακοινώθηκε επίσημα από την Άστον Βίλα, με τον Άγγλο να εύχεται να του κάνει καλό αυτή η μεταγραφή, όπως το έκανε και με τον Ράσφορντ που με μισή σεζόν στο Μπέρμιγχαμ… βρέθηκε στην Μπαρτσελόνα!
Η μετακίνηση του έμπειρου εξτρέμ αφορά δανεισμό από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με τους Villans να καλύπτουν κατά 80% τους μισθούς του παίκτη.
england365.gr