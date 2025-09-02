Μπέτις: Πανζουρλισμός στη Σεβίλλη για την υποδοχή του Άντονι

Πανηγυρικό κλίμα επικράτησε στη Σεβίλλη, όπου χιλιάδες φίλοι της Μπέτις συγκεντρώθηκαν στο αεροδρόμιο για να υποδεχθούν τον Άντονι.

Οι εικόνες από την άφιξή του έκαναν τον γύρο της Ευρώπης, με τον Βραζιλιάνο άσο να βγαίνει από το αυτοκίνητο για να χαιρετήσει το πλήθος, ενώ δεκάδες δημοσιογράφοι έσπευσαν για μια φωτογραφία.

Ο 24χρονος εξτρέμ ανήκει πλέον οριστικά στην Μπέτις, με την οποία υπέγραψε συμβόλαιο έως το 2030. Η ομάδα της Ανδαλουσίας έφτασε σε πλήρη συμφωνία με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, καταβάλλοντας το ποσό των 28 εκατομμυρίων ευρώ.

Ο Άντονι πραγματοποίησε εντυπωσιακό δεύτερο μισό της περασμένης σεζόν στο «Μπενίτο Βιγιαμαρίν» και εξέφρασε ξεκάθαρα την επιθυμία του να παραμείνει στη Σεβίλλη. Ο ίδιος μάλιστα απέρριψε προτάσεις από Σαουδική Αραβία, Ιταλία και Γερμανία, για να συνεχίσει στη αντίπαλο του ΠΑΟΚ στο Europa League.

Foi a loucura na chegada de Antony a Sevilha após assinar em definitivo pelo Betis! pic.twitter.com/fIM4DFElgF — B24 (@B24PT) September 1, 2025

Una de las imágenes de la noche: Antony sacando medio cuerpo fuera del coche para saludar a los aficionados béticos que acudieron al aeropuerto a recibirle de nuevo pic.twitter.com/i26T2in5mm — MARCA (@marca) September 1, 2025

sport-fm.gr