Η «βόμβα» έσκασε και επίσημα, στα κόκκινα της Λίβερπουλ ο Ίσακ έναντι 150 εκ. ευρώ!

Παίκτης της Λίβερπουλ είναι και τυπικά από το βράδυ της Δευτέρας (1/9) ο Αλεξάντερ Ίσακ. Με ρεκόρ μεταγραφής στα χρονικά της Premier League (150 εκατ. ευρώ) οι «κόκκινοι» ενέταξαν στο δυναμικό τους τον 25χρονο Σουηδό επιθετικό από τη Νιούκαστλ.

Μεταγραφή που μέχρι να ολοκληρωθεί πέρασε από «σαράντα κύματα», καθώς στη διάρκεια της καλοκαιρινής περιόδου, οι «καρακάξες» απέρριψαν την πρώτη πρόταση των πρωταθλητών Αγγλίας, ωστόσο, τόσο η επιθυμία του παίκτη, αλλά και η απόφαση της διοίκησης να κάνει την υπέρβαση ανεβάζοντας την προσφορά της, οδήγησαν σε «happy end» της υπόθεσης για το σύλλογο του Μερσεϊσάιντ. Ο Σουηδός επιθετικός υπέγραψε μακροχρόνιο συμβόλαιο και έγινε ο νέος Νο9 των πρωταθλητών Αγγλίας. Η μεταγραφή ολοκληρώθηκε την τελευταία ημέρα του μεταγραφικού παζαριού, αφού ο παίκτης πέρασε επιτυχώς τις ιατρικές εξετάσεις στο AXA Training Centre.

Λίγο μετά την ολοκλήρωση της μετακίνησής του, ο 25χρονος φορ δήλωσε στο Liverpoolfc.com: «Νιώθω υπέροχα. Ήταν ένα μακρύ ταξίδι μέχρι να φτάσω εδώ, αλλά είμαι πολύ χαρούμενος που ανήκω σε αυτή την ομάδα, αυτόν τον σύλλογο και όλα όσα πρεσβεύει. Είμαι περήφανος και ανυπομονώ να ξεκινήσω. Είμαι απλά χαρούμενος που τελείωσε και μπορώ να επιστρέψω στη δουλειά. Ανυπομονώ να γνωρίσω τους συμπαίκτες μου, τους φιλάθλους και να επιστρέψω στο γήπεδο».

Ο Ίσακ καθιερώθηκε ως ένας από τους κορυφαίους επιθετικούς της Premier League στις τρεις σεζόν που φόρεσε τη φανέλα της Νιούκαστλ. Από τη άφιξή του από τη Ρεάλ Σοσιεδάδ το καλοκαίρι του 2022, σημείωσε 62 γκολ σε 109 εμφανίσεις με τις «Καρακάξες». Συγκεκριμένα, είχε 54 γκολ σε 86 συμμετοχές στην Premier League, με 23 από αυτά να έρχονται την περασμένη σεζόν, όπου τερμάτισε δεύτερος πίσω από τον Μοχάμεντ Σαλάχ στη μάχη για το «Χρυσό Παπούτσι».

Πλέον, ο Σουηδός στράικερ είναι συμπαίκτης του Σαλάχ και έχει θέσει ως ξεκάθαρο στόχο την κατάκτηση τίτλων με τη Λίβερπουλ. «Πιστεύω πως έχω πολλά να προσφέρω και πολλά να βελτιώσω. Είμαι επιθετικός, αλλά θέλω να βοηθάω την ομάδα όσο περισσότερο μπορώ — κυρίως με γκολ, αλλά και με άλλα στοιχεία. Θέλω να κερδίσουμε τα πάντα. Τόσο απλά».