Ανακοίνωσε τον «βράχο» η Άρσεναλ!
Οι κανονιέρηδες απέκτησαν δανεικό με οψιόν αγοράς τον στόπερ της Μπάγερ Λεβερκούζεν, Πιέρο Χινκάπιε!
Ακόμα μία ενίσχυση στην αμυντική γραμμή για την Άρσεναλ, που λίγο πριν το μεταγραφικό φινάλε ανακοίνωσαν την απόκτηση του Πιέρο Χινκάπιε.
Ο 23χρονος στόπερ από το Εκουαδόρ αφήνει την Μπάγερ Λεβερκούζεν, ως δανεικός με κόστος 6 εκατομμυρίων, αλλά με υποχρεωτική οψιόν 46 εκατομμυρίων ευρώ, σε μία ακόμα εντυπωσιακή κίνηση από τους «κανονιέρηδες».
