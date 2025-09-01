Ανακοίνωσε τον «βράχο» η Άρσεναλ!

Ακόμα μία ενίσχυση στην αμυντική γραμμή για την Άρσεναλ, που λίγο πριν το μεταγραφικό φινάλε ανακοίνωσαν την απόκτηση του Πιέρο Χινκάπιε.

Ο 23χρονος στόπερ από το Εκουαδόρ αφήνει την Μπάγερ Λεβερκούζεν, ως δανεικός με κόστος 6 εκατομμυρίων, αλλά με υποχρεωτική οψιόν 46 εκατομμυρίων ευρώ, σε μία ακόμα εντυπωσιακή κίνηση από τους «κανονιέρηδες».

sdna.gr