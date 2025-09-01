Μεγάλο διπλό «χτύπημα» για Ρεάλ Σοσιεδάδ

Μέσα σε ένα απόγευμα η Ρεάλ Σοσιεδάδ εκταμίευσε 23 εκατομμύρια ευρώ για δύο προσθήκες που ισχυροποιούν σε μεγάλο βαθμό την μεσαία της γραμμή.

Η ομάδα από το Σαν Σεμπαστιάν έδωσε πρώτα 15 εκατομμύρια ευρώ για να πάρει από την Χιρόνα τον Βενεζουελάνο μέσο Γιάνχελ Ερέρα και ολοκλήρωσε εντυπωσιακά τις μεταγραφές της με την απόκτηση του Κάρλος Σολέρ από την πρωταθλήτρια Ευρώπης, Παρί Σεν Ζερμέν σε μία κίνηση που κόστισε άλλα 8 εκατομμύρια ευρώ.

