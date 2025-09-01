Αυτός είναι ο νέος προορισμός στην καριέρα του Σπόραρ!

Στην ομάδα που τον βοήθησε να κάνει όνομα στην Ευρώπη, επέστρεψε ο Άντραζ Σπόραρ. Μετά από ένα σύντομο και ανεπιτυχές πέρασμα από την Τουρκία και την Αλάνιασπορ, ο Σλοβένος επιθετικός επιστρέφει στην Σλοβακία για λογαριασμό της Σλόβαν.

Η ομάδα της Μπρατισλάβας που ήθελε τον Σπόραρ από την εποχή που έπαιζε στο τριφύλλι, κατάφερε τελικά να τον αποκτήσει ως ελεύθερο, υπογράφοντας μαζί του τριετές συμβόλαιο.

sdna.gr