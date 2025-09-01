ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Μεταγραφικός «πυρετός» στην Τσέλσι!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Μεταγραφικός «πυρετός» στην Τσέλσι!

Στην Τσέλσι παίκτες και έρχονται και φεύγουν τις τελευταίες ώρες και επικρατεί… χαμός! Σπουδαίο το deal που επιτεύχθηκε τελικά για να πάει ο Τζάκσον στην Μπάγερν, πήρε Μπουονανότε και… Ενκίζο με πλάγιο τρόπο η λονδρέζικη ομάδα, έδωσε Τζορτζ στη Φούλαμ.

Στην Τσέλσι επικρατεί μεταγραφική… τρέλα σε αυτές τις τελευταίες ώρες της διορίας του καλοκαιριού.

Ο Νίκολας Τζάκσον τελικά θα παίξει στην Μπάγερν Μονάχου, με την οποία επήλθε απόλυτη συμφωνία για να μετακινηθεί ο παίκτης με δανεισμό έναντι 14,2 εκατ.λιρών και με υποχρεωτική οψιόν αγοράς στα 56,2 εκατομμύρια!

Μαζί του αποχώρησε και ο Ταϊρίκ Τζορτζ, με τον 19χρονο εξτρέμ να μετακομίζει αρκετά πιο κοντά, αφού θα παραμείνει στο Λονδίνο, αλλά θα παίξει στη Φούλαμ έναντι 22 εκατομμυρίων.

Σε ό,τι αφορά στις… προσθήκες, οι Παγκόσμιοι Κυπελλούχοι ανακοίνωσαν τον δανεισμό του Μπουονανότε από την Μπράιτον, ενώ και ο Ενκίζο πήγε επίσημα στο Στρασβούργο, αλλά ανήκει στην BlueCo, των αφεντικών της Τσέλσι.

england365.gr 

 

 

 

 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Η «βόμβα» έσκασε και επίσημα, στα κόκκινα της Λίβερπουλ ο Ίσακ έναντι 150 εκ. ευρώ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πρόκριση για Λιθουανία!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

«Χάλασε» του Γκέχι στη Λίβερπουλ!!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΑΕΚ: Ανακοίνωσε τον Λεκαβίτσιους

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Ανακοίνωσε τον «βράχο» η Άρσεναλ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ας... ακούσει το καμπανάκι

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Μεγάλο διπλό «χτύπημα» για Ρεάλ Σοσιεδάδ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Σπόρτινγκ: «Ο Παναθηναϊκός το δικαίωμα προτίμησης για Φώτη - Στα 100 εκατ. η ρήτρα του»

Ελλάδα

|

Category image

Απέρριψε την Μίλαν και πάει Ίντερ ο Ακάντζι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Στη Φενέρ ο Ασένσιο!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αυτός είναι ο νέος προορισμός στην καριέρα του Σπόραρ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Αντρέας Γεωργίου στο TOTAL GREEN: «Βγάζεις την κόκκινη κάρτα απευθείας εδώ»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Στην Νυρεμβέργη ο Μαρχίεφ!

ΑΡΗΣ

|

Category image

Δεν προχωρά του Τιμούρ στην Ανόρθωση!

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Γιοβάνοβιτς: «Στόχος να πάμε στο Μουντιάλ - Να έχουμε όμορφα βράδια με Λευκορωσία και Δανία»

Ελλάδα

|

Category image

Διαβαστε ακομη