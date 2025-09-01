Μεταγραφικός «πυρετός» στην Τσέλσι!

Στην Τσέλσι επικρατεί μεταγραφική… τρέλα σε αυτές τις τελευταίες ώρες της διορίας του καλοκαιριού.

Ο Νίκολας Τζάκσον τελικά θα παίξει στην Μπάγερν Μονάχου, με την οποία επήλθε απόλυτη συμφωνία για να μετακινηθεί ο παίκτης με δανεισμό έναντι 14,2 εκατ.λιρών και με υποχρεωτική οψιόν αγοράς στα 56,2 εκατομμύρια!

Μαζί του αποχώρησε και ο Ταϊρίκ Τζορτζ, με τον 19χρονο εξτρέμ να μετακομίζει αρκετά πιο κοντά, αφού θα παραμείνει στο Λονδίνο, αλλά θα παίξει στη Φούλαμ έναντι 22 εκατομμυρίων.

Σε ό,τι αφορά στις… προσθήκες, οι Παγκόσμιοι Κυπελλούχοι ανακοίνωσαν τον δανεισμό του Μπουονανότε από την Μπράιτον, ενώ και ο Ενκίζο πήγε επίσημα στο Στρασβούργο, αλλά ανήκει στην BlueCo, των αφεντικών της Τσέλσι.

