Απέρριψε την Μίλαν και πάει Ίντερ ο Ακάντζι
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Ο 30χρονος Ελβετός αμυντικός θα συνεχίσει στο Μιλάνο τελικά, όμως θα φοράει τα «νερατζούρι», τουλάχιστον, για τον επόμενο χρόνο, ως δανεικός από την Μάντσεστερ Σίτι.
Ο Μανουέλ Ακάντζι επέλεξε την Ίντερ με δέλεαρ τη συμμετοχή του Champions League, όπως είχε επισημάνει στους ιθύνοντες της Μίλαν, όταν απέρριψε την πρότασή τους.
Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι «νερατζούρι» του Κριστιάν Κίβου θα τον αποκτήσουν με μονοετή δανεισμό και κόστος στα 2 εκατ. ευρώ, συν την κάλυψη ενός μέρος του μισθού του.
Σε περίπτωση που η Ίντερ κατακτήσει το «Σκουντέτο» της Serie A και ο 30χρονος Ελβετός αμυντικός παίξει στο 50% των αγώνων της, θα πρέπει να καταβάλουν 15 εκατ. ευρώ στην Μάντσεστερ Σίτι, υποχρεωτικά, με την οποία έχει συμβόλαιο έως το 2027.
sdna.gr