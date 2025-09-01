Περνάει ιατρικά και υπογράφει στη Λίβερπουλ ο Γκέχι!

Μερικές ώρες μετά το τρομερό γκολ που πέτυχε στο 3-0 της Κρίσταλ Πάλας επί της Άστον Βίλα, ο Μαρκ Γκέχι αποχαιρετά τους «αετούς» για να ενισχύσει τα μετόπισθεν της Λίβερπουλ.

Στις τελευταίες ώρες της θερινής μεταγραφικής περιόδου το λονδρέζικο κλαμπ αποφάσισε ν’ αποδεχθεί την προσφορά των 35 εκατομμυρίων λιρών, εξασφαλίζοντας και ποσοστό μεταπώλησης 10%.

Ο Γκέχι έχει συμφωνήσει εδώ και έναν μήνα στους προσωπικούς όρους του συμβολαίου, αυτές τις ώρες περνά ιατρικά και θα υπογράψει άμεσα για να προλάβει και τη διορία.

england365.gr