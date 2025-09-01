Επίσημο: Στην Σπόρτινγκ Λισαβόνας ο Ιωαννίδης!

Και επίσημα «λιοντάρι» ο Φώτης Ιωαννίδης! Λίγες ημέρες μετά την άφιξη του στην Πορτογαλία και τον συγκλονιστικό αποχαιρετισμό στον Παναθηναϊκό, ο 25χρονος Έλληνας στράικερ είναι παίκτης της Σπόρτινγκ Λισαβόνας!

Οι πρωταθλητές Πορτογαλίας, ανακοίνωσαν την απόκτηση του διεθνούς στράικερ με συμβόλαιο διάρκειας πέντε ετών, με τον Παναθηναϊκό να βάζει στο ταμείο του 25 εκατ. ευρώ και να διατηρεί ποσοστό μεταπώλησης της τάξης του 25%.