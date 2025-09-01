Το έκανε το «μπαμ» η Τότεναμ, δικός της ο Κόλο Μουανί!
Σε μία πολύ σημαντική κίνηση προέβη η Τότεναμ, την τελευταία ημέρα των μεταγραφών, με τους «Spurs» να κάνουν δικό τους τον Κόλο Μουανί από την Παρί Σεν Ζερμέν, με τη μορφή δανεισμού! Υπάρχει οψιόν αγοράς στο deal, δεν είναι υποχρεωτική.
Ο 26χρονος διεθνής Γάλλος επιθετικός θα αγωνιστεί στο Λονδίνο με τη μορφή απλού δανεισμού για μία σεζόν, με οψιόν αγοράς, η οποία όμως δεν είναι υποχρεωτική.
Τα προσωπικά δεδομένα συμφωνήθηκαν, ενώ ο Κόλο Μουανί βρίσκεται ήδη καθ’ οδόν για την Αγγλία, προκειμένου να περάσει τα ιατρικά και να ολοκληρωθεί και τυπικά η μετακίνησή του στους «Spurs».
Πρόκειται για μια μεγάλη κίνηση ενίσχυσης της γραμμής κρούσης, που προσθέτει ακόμη περισσότερη ταχύτητα και εκρηκτικότητα στην επίθεση της Τότεναμ.
