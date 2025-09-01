Το έκανε το «μπαμ» η Τότεναμ, δικός της ο Κόλο Μουανί!

Η Τότεναμ έφτασε σε συμφωνία με την Παρί Σεν Ζερμέν για την απόκτηση του Ραντάλ Κόλο Μουανί!

Ο 26χρονος διεθνής Γάλλος επιθετικός θα αγωνιστεί στο Λονδίνο με τη μορφή απλού δανεισμού για μία σεζόν, με οψιόν αγοράς, η οποία όμως δεν είναι υποχρεωτική.

Τα προσωπικά δεδομένα συμφωνήθηκαν, ενώ ο Κόλο Μουανί βρίσκεται ήδη καθ’ οδόν για την Αγγλία, προκειμένου να περάσει τα ιατρικά και να ολοκληρωθεί και τυπικά η μετακίνησή του στους «Spurs».

Πρόκειται για μια μεγάλη κίνηση ενίσχυσης της γραμμής κρούσης, που προσθέτει ακόμη περισσότερη ταχύτητα και εκρηκτικότητα στην επίθεση της Τότεναμ.

