Βρήκε τον νέο βασικό τερματοφύλακά της η Γιουνάιτεντ!

Ο Βέλγος πορτιέρε, Σένε Λάμενς, θα είναι ο νέος βασικός πορτιέρε της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, προκειμένου να διορθώσει όσα κακώς κείμενα έχουν προκληθεί από την παρουσία των Μπαγιντίρ και Ονάνα στην ομάδα.

Οι «κόκκινοι διάβολοι» έδωσαν τα χέρια με την Άντβερπ έναντι 21 εκατομμυρίων ευρώ και εντός της ημέρας, σε αυτές τις τελευταίες ώρες της μεταγραφικής διορίας, θα ολοκληρωθούν και τα τυπικά της υπόθεσης για να υπογράψει ο παίκτης το συμβόλαιό του.

