Βρήκε τον νέο βασικό τερματοφύλακά της η Γιουνάιτεντ!
Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ παύει να διεκδικεί τον Μαρτίνες από τη Βίλα, αφού έφτασε πλέον σε συμφωνία με την Άντβερπ για τον Σένε Λάμενς.
Ο Βέλγος πορτιέρε, Σένε Λάμενς, θα είναι ο νέος βασικός πορτιέρε της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, προκειμένου να διορθώσει όσα κακώς κείμενα έχουν προκληθεί από την παρουσία των Μπαγιντίρ και Ονάνα στην ομάδα.
Οι «κόκκινοι διάβολοι» έδωσαν τα χέρια με την Άντβερπ έναντι 21 εκατομμυρίων ευρώ και εντός της ημέρας, σε αυτές τις τελευταίες ώρες της μεταγραφικής διορίας, θα ολοκληρωθούν και τα τυπικά της υπόθεσης για να υπογράψει ο παίκτης το συμβόλαιό του.
🚨🔴 BREAKING: Manchester United agree €21m plus add-ons deal with Royal Antwerp for Senne Lammens, here we go!— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 1, 2025
Agreement in place for Belgian GK to join #MUFC immediately, deal set to be sealed after medical.
Deal also included add-ons, as @David_Ornstein reports. pic.twitter.com/dLCbHqU4sp
