Τέλος ο Τεν Χαγκ από τη Λεβερκούζεν μετά από τρία ματς!

Δεν στεριώνει πουθενά πλέον ο Ολλανδός τεχνικός.

Η Λεβερκούζεν αποφάσισε να λύσει τη συνεργασία της με τον Έρικ τεν Χαγκ, μόλις τρεις αγώνες μετά την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας. Ο Ολλανδός προπονητής είχε υπογράψει διετές συμβόλαιο το καλοκαίρι, διαδεχόμενος τον Τσάμπι Αλόνσο που ανέλαβε τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Η θητεία του τεν Χαγκ στην Λεβερκούζεν, που θα φιλοξενηθεί από τον Ολυμπιακό στο Champions League (20/1), άρχισε με το άνετο 4-0 στο Κύπελλο Γερμανίας απέναντι στη Ζόνενχοφ Γκρόσασπαχ (ομάδα 4ης κατηγορίας), ωστόσο η συνέχεια ήταν απογοητευτική: ήττα 2-1 στην πρεμιέρα της Bundesliga από την Χόφενχαϊμ και ισοπαλία 3-3 με τη Βέρντερ Βρέμης, παρά το γεγονός ότι η Λεβερκούζεν προηγήθηκε με 3-1 και είχε αριθμητικό πλεονέκτημα.

Το καλοκαίρι υπήρξαν μεγάλες αλλαγές στο ρόστερ, με την αποχώρηση των Φλόριαν Βιρτς και Τζερεμί Φριμπονγκ στη Λίβερπουλ, του αρχηγού Γκράνιτ Τσάκα στη Σάντερλαντ, ενώ Χραντέτσκι και Άντλι μετακόμισαν σε Μονακό και Μπόρνμουθ αντίστοιχα.

Ο 55χρονος τεχνικός είχε απολυθεί και από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ τον Οκτώβριο του 2024, ύστερα από ένα αρνητικό σερί που οδήγησε την ομάδα στη 14η θέση της Premier League. Στους «κόκκινους διαβόλους» κατέκτησε το League Cup το 2023 και το FA Cup το 2024, ωστόσο κατέγραψε και τις δύο χειρότερες θέσεις της Γιουνάιτεντ στην Premier League (8η το 2024, 15η το 2025).

Πριν από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, είχε μια ιδιαίτερα επιτυχημένη τετραετία στον πάγκο του Άγιαξ, με τρία πρωταθλήματα και συμμετοχή στα ημιτελικά του Champions League το 2019.

ΑΠΕ - ΜΠΕ

