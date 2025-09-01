Πρώην προπονητής του Ολυμπιακού κοντά στο να αναλάβει τη Ριέκα

Σε επιλογή έκπληξη φαίνεται πως προχωρά η διοίκηση της Ριέκα για να καλύψει το κενό που έχει προκύψει στην άκρη του πάγκου της.

O Ράντομιρ Τζάλοβιτς αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν από την τεχνική ηγεσία, πληρώνοντας τα σπασμένα για τον αποκλεισμό από τον ΠΑΟΚ στα playoffs του Europa League, ενώ και η εκκίνηση στο πρωτάθλημα είναι κακή με μόλις 5 βαθμούς σε ισάριθμες αγωνιστικές.

Ο Νταμίρ Μίσκοβιτς, πρόεδρος του κροατικού συλλόγου, βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με τον Βίκτορ Σάντσεθ ώστε ο Ισπανός να αναλάβει τις τύχες της ομάδας.

Ο άλλοτε προπονητής του Ολυμπιακού αλλά και των Μπέτις, Μάλαγα, κυκλοφορεί ελεύθερος αφού δεν ανανέωσε το συμβόλαιό του με την Ολίμπια Λουμπλιάνας. Έχει περάσει επίσης και από Καρταχένα και Λα Κουρίνια.