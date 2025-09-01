Έσκασε το «μπαμ» με Ντοναρούμα στη Σίτι!

Τη σπουδαία μεταγραφή του Τζίτζι Ντοναρούμα ολοκληρώνει η Μάντσεστερ Σίτι. Όπως αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι «σίτιζενς» έφτασαν σε οριστική συμφωνία με την Παρί Σεν Ζερμέν και κάνουν δικό τους τον έμπειρο Ιταλό πορτιέρε.

Ο αγγλικός σύλλογος περίμενε να ολοκληρωθεί το deal με τη Γαλατασαράι για την παραχώρηση του Έντερσον και πλέον ενεργοποιούν τη συμφωνία με τον 26χρονο τερματοφύλακα.

Η Σίτι θα αποκτήσει με κανονική μεταγραφή τον Ντοναρούμα, ο οποίος λίγους μήνες μετά την ιστορική κατάκτηση του Champions League με την Παρί Σεν Ζερμέν, μετακομίζει στο Μάντσεστερ.

Ο Ντοναρούμα δεν βρισκόταν στις επιλογές του Λουίς Ενρίκε, ο οποίος έχει ως πρώτη επιλογή τον Σεβαλιέ και η πόρτα της εξόδου για τον Ιταλό είχε ανοίξει αρκετές ημέρες νωρίτερα.

Στην 5ετία του με τους Παριζιάνους, ο Τζίτζι Ντοναρούμα κατέγραψε 161 εμφανίσεις με 56 clean sheets.

