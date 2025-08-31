Επίσημο του Τσιμίκα στη Ρόμα

Έπειτα από μια πενταετία στην Αγγλία και τη Λίβερπουλ, ο Κώστας Τσιμίκας μετακομίζει στην Ιταλία για λογαριασμό της Ρόμα.

Ο Έλληνας αριστερός μπακ υπέγραψε το συμβόλαιό του στους «τζαλορόσι» το βράδυ της Κυριακής, έχοντας μετακινηθεί στην αιώνια πόλη με τη μορφή δανεισμού.

Η εποχή Γκασπερίνι στη Ρόμα θα περιλαμβάνει και τον Έλληνα φουλ μπακ που με τους Ρόμπερτσον και Κέρκεζ δεν είχε πλέον χώρο στο αριστερό άκρο της άμυνας της Λίβερπουλ. Ο Τσιμίκας θα μοιραστεί τη θέση με τον Ανχελίνιο.