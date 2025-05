Ο χορηγός της Ντόρτμουντ προσαρμόστηκε στα χρώματα της ομάδας επειδή οι οπαδοί δεν ήθελαν κόκκινο στη φανέλα!

Στα χρώματα της Ντόρτμουντ θα προσαρμοστεί ο νέος χορηγός.

Η γερμανική ομάδα ανακοίνωσε τη συνεργασία της με τη Vodafone, η οποία θα έχει ισχύ για τα επόμενα πέντε χρόνια και υπολογίζεται ότι θα της αποφέρει έσοδα άνω των 30 εκατ. ευρώ ετησίως.

Δεδομένου ωστόσο ότι υπήρξαν διαμαρτυρίες στο ενδεχόμενο να μπει κόκκινο χρώμα στη φανέλα και σε ένδειξη σεβασμού από την εταιρεία στους φιλάθλους, το deal προβλέπει ότι το λογότυπο του σπόνσορα θα εμφανίζεται μαύρο.

Vodafone will become Borussia Dortmund’s new main sponsor starting in the 2025/26 season. ⚫️🟡🤝 pic.twitter.com/sGRbMoYwZt