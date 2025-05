Νούνιες: Αν δεν ξεκινήσει ξανά βασικός, η Λίβερπουλ «γλιτώνει» πέντε εκατομμύρια;

Μία άγνωστη ρήτρα, η οποία αφορά τον Ντάργουιν Νούνιες, ξεκινά να δημοσιοποιείται στην Αγγλία, έπειτα από δημοσίευμα στην Πορτογαλία, και «προβληματίζει» τον κόσμο της Λίβερπουλ.

Τις τελευταίες του ημέρες στο «Άνφιλντ» και εν γένει στο Λίβερπουλ φαίνεται πως διανύει ο Ντάργουιν Νούνιες, ο οποίος εκτός συγκλονιστικού απροόπτου θα αποχωρήσει από τους «κόκκινους» το καλοκαίρι, αναζητώντας τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Σύμφωνα με ανάρτηση του Fabrizio Romano, υπάρχει ξεκάθαρο ενδιαφέρον για τον Νούνιες στη Σαουδική Αραβία, δίχως αυτό να σημαίνει πως ομάδες και από την Ευρώπη εξετάζουν την περίπτωσή του.

Ούτως ή άλλως, δεν υπολογίζεται από τον Άρνε Σλοτ, δεν παίρνει ευκαιρίες, αλλά και αυτές που έλαβε κατά τη διάρκεια της σεζόν, δεν αποτέλεσαν πειστικό δείγμα, ώστε να αλλάξουν άποψη στον Ολλανδό προπονητή.

Παρά ταύτα, το γεγονός πως οι συμμετοχές του Νούνιες είναι περιορισμένες, προβληματίζει σε μεγάλο βαθμό την Μπενφίκα. Ο λόγος; Διότι ο Ουρουγουανός περιλαμβάνει μία ρήτρα στο συμβόλαιό του, σύμφωνα με την οποία, αν ξεκινήσει σε έναν συγκεκριμένο αριθμό παιχνιδιών στην Premier League, τότε η Λίβερπουλ θα καταβάλλει στους Πορτογάλους πέντε εκατομμύρια.

Aναλογικά με το δημοσίευμα της «A Bola», υπάρχει σοβαρή πιθανότητα να συμβεί φέτος. Υπάρχει τρόπος. Ένα ματς φημολογείται πως υπολείπεται στον Νούνιες, ώστε να πληρωθεί η Μπενφίκα, για τις 50 εμφανίσεις του Νούνιες ως βασικός στο αγγλικό πρωτάθλημα. Αν αυτό, λοιπόν, ισχύει, θα τον ξεκινήσει ο Σλοτ βασικό γνωρίζοντάς το ή μήπως θα τον χρησιμοποιεί συνειδητά ως αλλαγή, ώστε να μπει σε περαιτέρω έξοδα η ομάδα του, για μία μεταγραφή που ούτως ή άλλως δεν απέδωσε;

Liverpool would have to pay Benfica another €5m (£4.3m) for the 2022 transfer of Darwin Nunez whenever the Uruguayan makes his 50th Premier League start for the Reds [@abolapt]



He's currently on 49 top-flight starts for LFC... pic.twitter.com/YQKgiR5jv2