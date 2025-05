Πικάρισμα οπαδών της Σεντ Ετιέν στη Λιόν, με ευχαριστίες στον Μαγκουάιρ!

Η μονομαχία μεταξύ της Σεντ Ετιέν και της Λιόν είναι μια από τις μεγαλύτερες στη Γαλλία, καθώς υπάρχει αντιπαλότητα μεταξύ των οπαδών των δύο ομάδων.

Δύο οπαδοί των στεφανουά το πήγαν ένα βήμα… παρακάτω, καθώς αποφάσισαν να πικάρουν τη Λιόν για τον αποκλεισμό που γνώρισε από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, δεχόμενη τρία γκολ σε επτά λεπτά στην παράταση.

Οι φίλοι της Σεντ Ετιέν φόρεσαν μπλούζες με το “5” και το “4” (όσο και το σκορ του αγώνα) και τη φράση “ευχαριστώ Μαγκουάιρ”, μιας και ο Άγγλος στόπερ πέτυχε το πέμπτο γκολ.

📸 Saint-Étienne fans showing their appreciation for Harry #Maguire ahead of their derby game against rivals #Lyon. [@RomainBruyas]



📸 Saint-Étienne fans brought out a #mufc shirt to torment their rivals Lyon before the derby game. [@Dorian_Bonzom]#mufc #ManchesterUnited pic.twitter.com/18mFTqSkp3