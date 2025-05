ΒΙΝΤΕΟ: Ο Άρνολντ σκόραρε και τρελάθηκε!

Απίστευτη στιγμή στη αναμέτρηση της Λέστερ με τη Λίβερπουλ, δύο δοκάρια στην ίδια στιγμή για τους «κόκκινους» και τελικά, γκολ από τον Αλεξάντερ Άρνολντ.

Η πρώτη κεφαλιά πήγε στο δοκάρι από τον Σαλάχ, εν συνεχεία, ο Ζότα είδε την μπάλα να μην καταλήγει στα δίχτυα και στη συνέχεια, το σουτ του Άρνολντ κατέληξε στον στόχο, για το προβάδισμα της ομάδας του Άρνε Σλοτ.

Οι εικόνες που ακολούθησαν ήταν «μαγικές». Ξέσπασε, έβγαλε τη φανέλα, πήγε μπροστά από τον κόσμο της Λίβερπουλ, δεν μοιάζει να θέλει να… φύγει, αναλογικά με την αντίδρασή του.

Παρόλα αυτά, είναι… απίθανο να αλλάξει η κατάσταση και να συνεχίσει να βρίσκεται στο «Άνφιλντ» και την επόμενη σεζόν.

TRENT ALEXANDER-ARNOLD OFF THE BENCH TO SCORE!! pic.twitter.com/n1RCmLzstx