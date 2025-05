ΒΙΝΤΕΟ: Εκρηκτική η ατμόσφαιρα ανάμεσα σε Φάτι και Φλικ!

Με μία μυθική ανατροπή η Μπαρτσελόνα κατάφερε να πάρει μία σπουδαία νίκη απέναντι στη Θέλτα με 4-3 για την 32η αγωνιστική της La Liga και δεν λέει να αποχωριστεί την κορυφή της βαθμολογίας.

Μπορεί η νίκη να ήρθε, όμως τα εσωτερικά προβλήματα δεν λείπουν για τους «μπλαουγκράνα». Είναι κατανοητό εδώ και καιρό ότι ο Άνσου Φάτι δεν είναι στις πρώτες επιλογές για την 11άδα του Χάνσι Φλικ. Στην αναμέτρηση με τη Θέλτα ο Γερμανός τεχνικός του ζήτησε να κάνει ζέσταμα, με την προοπτική να περάσει στον αγωνιστικό χώρο.

Τελικά όμως αυτή η αλλαγή δεν έγινε ποτέ και ο Γερμανός ζήτησε από τον παίκτη του στη συνέχεια να επιστρέψει πίσω στον πάγκο. Εκεί ο Φάτι… έσκασε και άρχισε να κλωτσάει τον πάγκο από τα νεύρα του.

🎥 VIDEO: Ansu Fati kicked a box in anger after Flick made him warm-up and then called him back to the bench without subbing him on. #fcblive 👀 pic.twitter.com/MXLFSP4tLV