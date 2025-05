Έφυγαν από το «Ολντ Τράφορντ» και πανηγύρισαν το γκολ του Μαγκουάιρ από την τηλεόραση!

Από τον... Παράδεισο, στην κόλαση και πάλι πίσω για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο χθεσινό παιχνίδι με τη Λιόν, η οποία και έκανε μια από τις μεγαλύτερες ανατροπές της ιστορίας της, αφού αν και βρέθηκε να χάνει με 4-2 στο 109’ της παράτασης, κατάφερε να επικρατήσει με το απίθανο 5-4 και να πάρει το εισιτήριο για τα ημιτελικά του Europa League!

Και ενώ χιλιάδες φίλοι των «κόκκινων διαβόλων» έζησαν μια από τις πιο δυνατές στιγμές στην ιστορία του συλλόγου στις εξέδρες του «Ολντ Τράφορντ», υπήρχαν και μερικοί που μπροστά στο... κάζο του αποκλεισμού, έφυγαν νωρίτερα από τις θέσεις τους!

Χαρακτηριστικό είναι ένα βίντεο που κυκλοφορεί και δείχνει δεκάδες φιλάθλους της Γιουνάιτεντ στον περιβάλλοντας χώρα του γηπέδου να παρακολουθούν από τα γύρω μαγαζιά το γκολ του Μαγκουάιρ στο 121', το οποίο και χάρισε την πρόκριση στο σύνολο του Αμορίμ!

These Man United fans left early and saw Maguire's winner from outside... 😶



