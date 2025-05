Ο οπαδός που μπορεί να υπερηφανεύεται για τη... μαγική ασίστ πριν την κεφαλιά του Φαν Ντάικ!

Προτού ο Μακ Άλιστερ κάνει το γέμισμα για τον Φαν Ντάικ για το 2-1 της Λίβερπουλ επί της Γουέστ Χαμ, ένας οπαδός πίσω από την εστία του Αρεολά έκανε την κίνηση - ματ και μπορεί να υπερηφανεύεται γι' αυτό!

Τώρα, ένας απλός οπαδός που έτυχε να βρίσκεται πίσω από την εστία του Αρεολά, έδρασε... κάπως παρόμοια!

Η μπάλα έφτασε προς το μέρος του, εκείνος την έπιασε και την πέταξε προς τη γωνία που θα εκτελούσε το κόρνερ στο 89' ο Μακ Άλιστερ και όλα πήραν τον δρόμο τους για να χρειάζεται πια η Λίβερπουλ άλλες δυο νίκες για τη μαθηματική εξασφάλιση του τίτλου!

This Liverpool fan definitely has a claim to the pre-assist for van Dijk's winnerpic.twitter.com/mOBcIOdijc