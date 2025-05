Δεν ψάρωσε ο Σέρχιο Ράμος

Η τέχνη του πέναλτι δεν ξεχνιέται, ανεξαρτήτως... ηπείρου. Ο Σέρχιο Ράμος μετακόμισε στο Μεξικό και τη Μοντερέι και παραμένει δεινός εκτελεστής στα 39 του χρόνια, διευρύνοντας το φοβερό σερί του που άρχισε ως αρχηγός της Ρεάλ Μαδρίτης πριν από χρόνια.

Στο ματς της Μοντερέι απέναντι στην Τίγκρες και συγκεκριμένα στο 51ο λεπτό, ο βετεράνος στόπερ έστησε την μπάλα στα έντεκα βήματα απέναντι στον Ναχουέλ Γκουζμάν, ο οποίος επιχείρησε να τον αποσυντονίσει με ατελείωτα mind games. Γύρισε την πλάτη του προς το τέρμα, διέσχισε δεξιά και αριστερά τη γραμμή, άνοιξε μέχρι και διάλογο με τον Ράμος ο οποίος απάντησε με χαρακτηριστική χειρονομία για τη γωνία που θα έστελνε την μπάλα.

Η κατάληξη, όμως, ήταν η συνήθης για τον θρυλικό Ισπανό, ο οποίος εκτέλεσε στη γωνία και έστειλε... αδιάβαστο τον Αργεντινό κίπερ, ευστοχώντας έτσι στο 22ο σερί πέναλτι της καριέρας του!

Συγκεκριμένα, ο Σέρχιο Ράμος σκοράρει σταθερά από την άσπρη βούλα τα τελευταία επτά χρόνια σε συλλογικό επίπεδο, με την τελευταία του αποτυχία να σημειώνεται τον Μάιο του 2018 σε ματς απέναντι στη Σεβίλλη.

Το εν λόγω χτύπημα, μάλιστα, είναι το μοναδικό που έχει χάσει συνολικά στη συλλογική καριέρα του, μετρώντας 26 γκολ σε 27 εκτελέσεις από την πρώτη του απόπειρα τη σεζόν 2010/11!

Οι «ανορθογραφίες» του από την άσπρη βούλα αφορούν κυρίως την Εθνική Ισπανίας, όπου έχει χάσει τέσσερα από τα 12 πέναλτι που εκτέλεσε, τα δύο πιο πρόσφατα, μάλιστα, στο ίδιο ματς απέναντι στον Γιαν Ζόμερ και την Ελβετία τον Νοέμβριο του 2020.

Nahuel Guzmán had his whole body turned in an attempt to play mind games on Sergio Ramos right before his penalty kick in a 0-0 match. Ramos didn't budge and converted his 22nd straight penalty kick in all club competitions.



Maestro 🥶 pic.twitter.com/jXcecvhVCH