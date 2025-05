O Πεπ δεν... χάρηκε και τόσο με την ανανέωση του Σαλάχ

Προφανώς και τα χαρμόσυνα νέα για τους οπαδούς της Λίβερπουλ δεν παίρνουν τον ίδιο χαρακτήρα για όλους τους αντιπάλους της Λίβερπουλ. Και ο Πεπ Γκουαρδιόλα έδειξε πως μάλλον… δεν χάρηκε και τόσο πολύ που και για τα επόμενα δυο χρόνια στον πάγκο της Σίτι θα πρέπει να βρίσκει τρόπο να σταματήσει τον Αιγύπτιο σταρ.

Ο Καταλανός κόουτς προφανώς ξύπνησε και ο ίδιος με την είδηση της υπογραφής νέου συμβολαίου από τον «Φαραώ» στους «κόκκινους» και παρά το γεγονός πως ξέρει ν’ αναγνωρίζει την ποιότητα των παικτών παγκόσμιας κλάσης, δεν θα δήλωνε και… fan της εξέλιξης αυτής.

«Είναι αδιαμφισβήτητη η ποιότητά του, αλλά ρωτήστε τον Σλοτ και τους οπαδούς της Λίβερπουλ για τη σημασία της ανανέωσης» είπε ο Πεπ σε ρεπόρτερ όταν του ζήτησε να σχολιάσει την παραμονή του Αιγύπτιου και τον αντίκτυπο που έχει η παρουσία τέτοιων αστέρων στην Πρέμιερ Λιγκ…

Pep Guardiola does not look thrilled that he will have to face Mohamed Salah for another two years😅🤣



The Egyptian has 19 goals and assists against Guardiola's Man City💪🌟 pic.twitter.com/LX5MTJswjg