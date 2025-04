Νούνιες ή Ζότα, ο Σλοτ αποφάσισε!

Ημέρα σημαντικών αποφάσεων στη Λίβερπουλ, σύμφωνα με τον έγκριτο δημοσιογράφο, Τζέιμς Πιρς, με τον ρεπόρτερ του «Athletic» να αναφέρει πως ο Άρνε Σλοτ έχει καταλήξει στο τι θα συμβεί από πλευράς αποχωρήσεων στο ρόστερ του το καλοκαίρι.

Δίχως να μπει σε διαδικασία λεπτομερειών, ο Πιρς κάνει λόγο για ειλημμένη απόφαση από πλευράς του Ολλανδού προπονητή, ο οποίος θέλει να δει Ντάργουιν Νούνιες να φεύγει από τους «κόκκινους» το καλοκαίρι και τον Ντιόγο Ζότα να παραμένει στη θέση του.

Κατά πάσα πιθανότητα, λοιπόν, ο Ουρουγουανός φορ θα πουληθεί με πολύ καλά χρήματα τους μήνες του καλοκαιριού, ενώ ο Πορτογάλος θα συνεχίσει στο «Άνφιλντ», παρά το γεγονός πως δεν βρίσκεται στην καλύτερη κατάσταση της καριέρας του, αναλογικά με τους τραυματισμούς που τον ταλαιπωρούν.

🥈| @JamesPearceLFC - The most likely outcome is Nuñez leaves and Liverpool bring someone in to provide greater competition alongside Jota.



Jota stays, Nuñez leaves - Good call? pic.twitter.com/vnasxnaQ4K