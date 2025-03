BINTEO: Ο διαιτητής του Μπαρτσελόνα - Οσασούνα φάνηκε σαν να... πανηγύρισε το χαμένο πέναλτι του Όλμο!

Σάλος στην Ισπανία καθώς ο διαιτητής Μπουσκέτς φαίνεται να… σφίγγει τη γροθιά του μετά το χαμένο πέναλτι του Ντάνι Όλμο στη χθεσινή νίκη της Μπαρτσελόνα επί της Οσασούνα, με 3-0!

Τρομερό content έχει δώσει το χθεσινό ματς της Μπαρτσελόνα με την Οσασούνα, με το εξ αναβολής 3-0 να βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος για διάφορους λόγους…

Από την μια, η διάθεση της ομάδας από την Παμπλόνα να καταθέσει ένσταση για αντικανονική συμμετοχή του Ίνιγκο Μαρτίνεθ από πλευράς Καταλανών.

Από την άλλη, η αντίδραση του Ματίας Μπουσκέτς, που διηύθυνε την αναμέτρηση, στην πρώτη εκτέλεση πέναλτι του Ντάνι Όλμο όταν και ο διεθνής μέσος της Μπαρτσελόνα αστόχησε.

DID THE REF CELEBRATE WHEN OLMO MISSED THE PEN? 😭😭😭



pic.twitter.com/hWAH1SBCMi