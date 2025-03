Καρφιά Κλοπ για διαιτητές

Στο ντοκιμαντέρ υπάρχουν και πλάνα από την τελευταία ομιλία του Γιούργκεν Κλοπ στους ρεπόρτερ της Λίβερπουλ, με τον Γερμανό τεχνικό να πετάει τα «καρφιά» του για τους Άγγλους διαιτητές.

«Ενωθήκαμε με περίεργο τρόπο, ρωτούσατε για να μάθετε όσα δεν ήθελα ή δεν έπρεπε να σας πω. Αλλά είμαι καλά μαζί σας, δεν θυμάμαι καθόλου τις άσχημες στιγμές.

Δεν θα μπορούσα να πω το ίδιο και για τους διαιτητές, αλλά εκείνοι δεν μου ζήτησαν συνάντηση. Ήταν τιμή μου, κύριοι, σας ευχαριστώ πολύ» είπε και καταχειροκροτήθηκε.

