Ο Ραφίνια πήρε… σηκωτό τον Βινίσιους για να μην φάει κάρτα

Ραφίνια και Βινίσιους πέτυχαν τα γκολ της Βραζιλίας στη νίκη επί της Κολομβίας (2-1) για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Παράλληλα όμως πρωταγωνίστησαν αι σε ένα σπάνιο περιστατικό στις καθυστερήσεις.

Ο άσος της Ρεάλ, που πέτυχε το γκολ της νίκης στο 99’, αντικαταστάθηκε λίγο αργότερα και αποχωρούσε υπερβολικά αργά από τον αγωνιστικό χώρο διατρέχοντας κίνδυνο να τιμωρηθεί με κίτρινη κάρτα, που θα του στερούσε τη συμμετοχή στο ντέρμπι με την Αργεντινή που ακολουθεί. Τότε ο συμπαίκτης του, που παίζει στην Μπαρτσελόνα, έτρεξε πάνω του για να τον πάρει σχεδόν… σηκωτό ώστε να βγει γρήγορα εκτός γηπέδου και να μην τιμωρηθεί.

Raphinha is the Seleção’s LEADER! 🇧🇷💪🏽



He literally forced Vinícius Júnior to quickly get off the pitch when he was subbed off.



Reminder that if Vinícius Júnior got a yellow card tonight he would be suspended against Argentina. pic.twitter.com/A9TDZYKCFE