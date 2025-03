Το εκπληκτικό κορεό των Ολλανδών με τους «θρύλους» των «Οράνιε»

Η Ολλανδία κατάφερε να γυρίσει από το 1-0 της Ισπανίας και να φέρει... τούμπα το παιχνίδι, αλλά ο Μερίνο είχε διαφορετική άποψη και ισοφάρισε στο 93΄ για τους Ισπανούς σε 2-2, με την πρόκριση για τα ημιτελικά του Nations League να παραμένει ανοικτή.

Πριν την σέντρα του αγώνα οι φίλοι της Ολλανδίας δημιούργησαν μία εξαιρετική ατμόσφαιρια με ένα όμορφο κορεό που απεικόνιζε τους «θρύλους» των «Οράνιε» που φόρεσαν το εθνόσημο, όπως οι Γιόχαν Κρόιφ, Ρουντ Φαν Νίστελροϊ, Ντένις Μπέργκαμπ, Άριεν Ρόμπεν, αλλά και πολλοί άλλοι, ενώ σε περίοπτη θέση βρισκόταν ο Ρόμπεν Φαν Πέρσι, ο οποίος σκόραρε με εντυπωσιακή κεφαλιά για την Ολλανδία κόντρα στη «Φούρια Ρόχα» στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2014.

This tifo before the Netherlands vs. Spain game 😍 pic.twitter.com/lg2mepNP8g